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Дома у Коко Шанель: Chanel пригласили своих муз в парижский Ritz
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Дома у Коко Шанель: Chanel пригласили своих муз в парижский Ritz 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
После первой фотосессии в квартире на Рю Камбон 31 Chanel пригласили своих муз Альму Ходоровски, Элис Деллал и Нозоми Лиджиму в другое значимое для Мадемуазель место — парижский отель Ritz. Девушки приняли участие в новой съемке в поддержку часов Code Coco. Последняя модель, как и каждая новинка Chanel, переосмысляет культурные коды модного Дома. В Code Coco из черной керамики зашифрованы стеганый мотив Matelassé и застежка легендарной сумки 2.55 — одного из важнейших символов Chanel.
"Ritz — это мой дом" — говорила Коко Шанель, нисколько не преувеличивая. Она прожила в отеле на Вандомской площади 34 года и сама занималась отделкой своего сьюта. Теперь в номере Coco Chanel может остановиться каждый. В нем собраны личные вещи Мадемуазель и ее богатая коллекция искусства. А в 2016 году Карл Лагерфельд устроил в фойе Ritz один из самых запоминающихся показов: шоу Paris Cosmopolite прошло под знаменитую песню Taco Puttin’on the Ritz.
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