Украшения будто из ртути в новой совместной коллекции Avgvst и художника Протея Темена

Любительницам необычных украшений советуем обратить внимание на новую коллекцию бренда Avgvst, созданную совместно со столичным художником Протеем Теменом.

Это уже второй опыт сотрудничества марки с мультидисциплинарным медиаартистом. Но если в первый раз их творческий союз породил коллекцию, основным вдохновением для которой стали небесные тела, то на этот раз лейтмотивом стала ртуть. 20 предметов из серебра и белого золота, вошедшие в линейку, выполнены в формах, ассоциирующихся с жидким металлом. В первую очередь это, конечно, капли и шарики — где-то одиночные, где-то собранные целыми гроздьями.

Рассказывая о коллекции, основательница Avgvst Наталья Брянцева объясняет, почему выбор пал именно на ртуть: «Это единственный жидкий металл. Сверхметалл, который победил застывшую форму. Мы добились идеальной полировки, которая создает иллюзию, что перед вами и правда ртуть. Тягучая и немного опасная».