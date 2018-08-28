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Украшения будто из ртути в новой совместной коллекции Avgvst и художника Протея Темена
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Украшения будто из ртути в новой совместной коллекции Avgvst и художника Протея Темена 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Любительницам необычных украшений советуем обратить внимание на новую коллекцию бренда Avgvst, созданную совместно со столичным художником Протеем Теменом.
Это уже второй опыт сотрудничества марки с мультидисциплинарным медиаартистом. Но если в первый раз их творческий союз породил коллекцию, основным вдохновением для которой стали небесные тела, то на этот раз лейтмотивом стала ртуть. 20 предметов из серебра и белого золота, вошедшие в линейку, выполнены в формах, ассоциирующихся с жидким металлом. В первую очередь это, конечно, капли и шарики — где-то одиночные, где-то собранные целыми гроздьями.
Рассказывая о коллекции, основательница Avgvst Наталья Брянцева объясняет, почему выбор пал именно на ртуть: «Это единственный жидкий металл. Сверхметалл, который победил застывшую форму. Мы добились идеальной полировки, которая создает иллюзию, что перед вами и правда ртуть. Тягучая и немного опасная».
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