Привет из нулевых: в сети высмеяли новый образ Бритни Спирс

Певица Бритни Спирс прибыла в столицу Франции в рамках своего нового мирового турне Piece of Me и сразу же попала в объективы фотокамер во время прогулки по улочкам Парижа. Бритни никогда не считалась законодателем мод и часто шокировала поклонников своим внешним видом и экстравагантными нарядами, не стал исключением и этот выход.

На снимках певица выходит из ресторана La Society, куда пришла отобедать со своим возлюбленным Сэмом Асгари. Девушка вернулась к излюбленным цветам в одежде, которые были в моде еще в начале нулевых. Повседневный образ Спирс получился слишком уж простым: джинсы с заниженной талией, кожаные ковбойские сапоги, объемная сумка, выделяющаяся своим цветом, контрастное нижнее белье, виднеющееся из-под одежды, и укороченный нежно-розовый топ с воланами, обнажающий живот.

some days you just got to dance! @samasghari

A post shared by Britney Spears (@britneyspears) on Apr 13, 2018 at 1:18pm PDT Пользователи сети не оценили старый новый образ любимой певицы и посоветовали Бритни Спирс наконец найти модного стилиста: «Бритни — типичная американка: растрепанная блондинка без вкуса в одежде», «Такая фигура и такая безвкусица, с таким-то деньгами могла и стилиста нанять!», «Не всем же одеваться по моде», «Колхоз уже не спасти». А русскоязычные пользватели предложили певице обратиться за помощью к Александру Васильеву : «Ей бы в наш модный приговор, там бы приодели нормально».