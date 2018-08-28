10 стильных бодипозитивных блогеров, которые учат любви к себе

Бодипозитив ошибочно ассоциируют с нежеланием следить за собой. На самом деле принятие себя не отменяет стремления быть красивой, а как раз помогает его реализовать. Heroine составил список стильных и ярких бодипозитивных блогеров, которые вдохновляют на смелые образы и любовь к себе.

1. Лорен Николь

Лорен — модель, которая вдохновляет экспериментировать со стилем. В своем блоге она рассказывает, как стать моделью плюс-сайз, как принять себя и найти свое место в жизни. Сейчас в ее инстаграме более 11 тысяч подписчиков.

2. Don Enaya

Бодипозитивная активистка и модель из России, на которую подписано более 55 тысяч человек. Девушка с ярко-синими волосами снимается в белье и без него.

3. Хайет Рида

Чикагская красотка Хайет в своем блоге рассказывает о моде, красоте, путешествиях. Она честно говорит об уверенности, проблемах со знакомствами, собственных комплексах и их преодолении.

4. OlyaCass

Оля из Петербурга обожает забавные кукольные наряды и яркий макияж. Помимо инстаграм-страницы всех цветов радуги, на которую подписано более 70 тысяч человек, у нее есть свой канал на youtube, где она выкладывает смешные ролики о своей жизни, путешествиях, рассуждения о том, как она пришла к бодипозитиву и почему она феминистка.

5. Стефани Николь

В профиле в инстаграме Стефани представляется, как «твоя лучшая подруга». На ее страничке много стильных луков, а в своем блоге она показывает, как их повторить. Стефани пишет веселые мотивирующие посты о любви к себе и к миру.

6. Ангелина Русанова

Красивая пышка Ангелина Русанова с детства комплексовала по поводу фигуры, пока не узнала о бодипозитивном движении. Теперь она не стесняется показывать себя в инстаграме, и пропагандирует любовь к себе. На ее страничку подписано более 40 тысяч человек.

7. Алекс Майкл

Алекс не боится ярких цветов, смелых принтов и идет против всех стереотипов плюс-сайз моды. Бикини? Запросто! Короткое платье с запахом? Почему нет! У нее стоит взять несколько уроков женственности и сексуальности.

8. Alisa

Миловидная внешность и пышные формы плюс-сайз модели из Киева вдохновляют не только 21 тысячу подписчиков, но и художников. В ее инстаграме нежные фото, не лишенные эротизма.

9. Эсси Голден

Эсси модель, дизайнер и защитница бодипозитива из Нью-Йорка. На ее страницу подписано более 160 тысяч человек. Эсси вдохновляет девушек быть уверенными в себе и любить свое тело, а также делится секретами своего стиля.

10. Наталья Стафиевская

Плюс сайз блогер из Новокузнецка Наталья рассказывает о борьбе со своими страхами — в частности о том, как она победила социофобию. Девушка признается, что еще год назад жила другой жизнью — боялась людей, не любила себя, была обидчивой и вечно недовольной жизнью. Сейчас она научилась получать удовольствие от каждого дня, похудела и перестала стесняться своего тела.

Как ты относишься к бодипозитивным девушкам?