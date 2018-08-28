Люксовые марки оденут детей в школу

В детском пространстве универмага ЦУМ открылся «школьный базар», на котором представлено более 150 брендов одежды, обуви, аксессуаров для младших и старших школьников. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 28 августа.

Среди марок — бренды класса люкс Dolce&Gabbana, Gucci, Balmain, Stella McCartney, Kenzo, Armani Junior, Polo Ralph Lauren, Burberry, N21, Givenchy, Dal Lago, Aletta, Il Gufo, Сhloe, Monnalisa и другие. Некоторые из них к осенне-зимнему сезону выпустили специальные коллекции для школы.

В отделе детской обуви представлено более 50 брендов, в том числе балетки Pretty Ballerinas и Gallucci, ботинки Billionaire Junior и Dsquared2, Lanvin, мокасины Atlanta Mocassin, Tod`s Junior и Gucci, кроссовки New Balance и Nike.

Также школьников ждут аксессуары — портфели, сумки и рюкзаки, брендовые канцелярские товары, деним. Все товары можно кастомизировать в Customize Bar, где предлагаются новые патчи на школьную форму и рюкзаки.

После покупок ЦУМ-Кафе на четвертом этаже приглашает маленьких посетителей оценить обновленное детское меню и игровую зону с новым оформлением. Кроме того, дети от 6 до 12 лет могут принять участие в мастер-классах, расписание которых есть на сайте магазина.

Летом 2018 года в ЦУМ поступила эксклюзивная коллекция итальянского модного дома Dolce & Gabbana. В линию обуви и аксессуаров под названием «Матрешка» вошли лаковые расписные туфли, замшевые туфли и сумку в форме сердца с вышивкой.