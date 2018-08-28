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Ermenegildo Zegna Group купили бренд Thom Browne
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Ermenegildo Zegna Group купили бренд Thom Browne
The Blueprint
52 минуты назад
Женский форум
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The Blueprint
Итальянская компания Ermenegildo Zegna Group купила контрольный пакет акций бренда Thom Browne. Теперь она владеет 85% бизнеса, а остальные 15% по-прежнему принадлежат основателю бренда
Тому Брауну
.
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