Меган Маркл стала примером для масс-маркета

В ассортименте испанского производителя одежды масс-маркет Zara появилась вещь как у жены принца Гарри Меган Маркл. Об этом сообщает Metro.

Красный двубортный пиджак с вырезом лодочкой продается в магазинах бренда по цене 90 долларов и имеет сильное сходство с бледно-розовым блейзером Carolina Herrera герцогини Сассекской. Именно в нем Маркл приходила на парад Trooping of the Colour в июне в сопровождении мужа.

«По-моему, очевидно, чем навеян этот красный блейзер Zara», — заметили наблюдательные пользователи соцсети Twitter.

На сайте Zara модель демонстрирует блейзер в комбинации с черными брюками, солнечными очками и массивными золотистыми серьгами.