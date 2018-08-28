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Меган Маркл стала примером для масс-маркета
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Меган Маркл стала примером для масс-маркета 

Lenta.ru 37 минут назад
Фото: Lenta.ru
В ассортименте испанского производителя одежды масс-маркет Zara появилась вещь как у жены принца Гарри Меган Маркл. Об этом сообщает Metro.
Красный двубортный пиджак с вырезом лодочкой продается в магазинах бренда по цене 90 долларов и имеет сильное сходство с бледно-розовым блейзером Carolina Herrera герцогини Сассекской. Именно в нем Маркл приходила на парад Trooping of the Colour в июне в сопровождении мужа.
«По-моему, очевидно, чем навеян этот красный блейзер Zara», — заметили наблюдательные пользователи соцсети Twitter.
На сайте Zara модель демонстрирует блейзер в комбинации с черными брюками, солнечными очками и массивными золотистыми серьгами.
В августе модный стилист Алекс Лонгмор назвала голливудскую актрису, стилем которой вдохновляется жена Меган Маркл. По ее словам, одежда герцогини Сассекской очень похожа на наряды Анжелины Джоли, а иногда даже идентична им.
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