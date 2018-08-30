Меган Маркл вышла в свет в одном пиджаке

Смутился даже муж.

Вот ведь только позавчера писали о том, какая герцогиня Сассекская — умница и красавица, что выгуляла идеальное платье на любой случай жизни. Нам настолько пришел по душе ее воздушный образ, что мы даже привели шесть (!) вариантов, как его можно повторить, опираясь на то, что сейчас похожего есть в продаже. И вот на тебе: накануне мы увидели совсем другую Меган Маркл. Тоже очаровательную, но… такую дерзкую!

Вместе с мужем, принцем Гарри , она посетила торжественный вечер в поддержку благотворительного фонда, который проводит важную работа с детьми и молодежью, затронутыми ВИЧ в южной части Африки. Да так оделась на это мероприятие, что сам дворец в своем аккаунте в Instagram не решился опубликовать ее фото оттуда в полный рост — только по пояс. А вот на снимках от светских репортеров нового члена королевской семьи можно разглядеть во всей красе.

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Пока другие мужчины откровенно любовались герцогиней, супруг смущенно отводил взгляд в сторону

Да, вам не кажется: на Маркл надето, скорее даже не ультра-короткое платье (так, что от колен до его края поместится целая большая школьная линейка), а удлиненный пиджак — по крою и отделке это именно он! Зато он открывает стройные ножки Меган так, как ни один ее наряд до того. Однако данный выход оказался чересчур смелым, похоже, даже для законного супруга: на всех фото Гарри, обычно не сводящий глаз с любимой, смущенно смотрит куда-то в сторону.

А был еще случай

Где-то мы это уже видели, подумали мы, разглядывая Маркл. А ведь правда: точно такой же удлиненный пиджак на голое тело надевала наша Анастасия Решетова . Только модель выбрала белый. В таком виде она отправилась тоже на солидное мероприятие — международный экономический форум. Подробности читайте ЗДЕСЬ.

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