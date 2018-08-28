Rolls-Royce привёз в Пеббл-Бич коллекционные серии Umbra, Nebula и Black Badge

Компания Rolls-Royce представила в Пеббл–Бич коллекционные модели от своего заводского ателье Bespoke. Это коллекции Umbra, Adamas, Paradiso и Nebula, созданные на базе серии Black Badge, отличающиеся самыми разными оттенками.

Одним из экспонатов стал эксклюзивный Phantom цвета фуксия для Майкла Фукса. Автопарк знаменитого коллекционера насчитывает более 140 автомобилей, которые используются для выручки средств в благотворительный фонд «The Michael Fux Foundation», финансирующий лечение пациентов Детского Госпиталя Майами. Phantom in Fuxia в специально разработанный эксклюзивный цвет повторяет оттенок лепестков цветка, который г–н Фукс выбрал для вдохновения команды Rolls-Royce.

Также в США были показаны модели Dawn, Ghost и Wraith из коллекции Umbra. Это высшая степень олицетворения «тёмного» духа Rolls-Royce. Они покрыты уникальным матовым финишем чёрного цвета, легендарная статуэтка «Дух экстаза» на капоте и 21-дюймовые карбоновые диски представлены в тёмном хроме. Антрацитовый интерьер дополняют яркие акценты красного и чёрного оттенков Mugello Red и Black.

Новинкой стали модели Dawn, Ghost и Wraith из самой смелой коллекции Black Badge, когда-либо созданная мастерами ателье Bespoke. Они покрыты эксклюзивно разработанной небесно-голубой краской Quail Blue. Также коллекция отсылает к альпийскому ралли Alpenfahrt 1913 года: классическая модель Rolls-Royce Silver Ghost 1913, участвовавшая в этом автопробеге, тоже была выполнена в голубом оттенке. Плюс декоративная линия вдоль кузова, две полосы на капоте и линии на колёсных дисках контрастного цвета Mandarin orange, кожа глубоких оттенков чёрного и синего с контрастной сине-оранжевой прострочкой, отделка из углеродного волокна с добавлением алюминия.

Ещё одна серия, которая была продемонстрирована в Пеббл-Бич — Nebula. В неё вошли модели Rolls-Royce Black Badge Ghost, Wraith и Dawn, дизайн которых вдохновлен современными аэрокосмическими технологиями. Автомобили покрыты краской оттенка Iced Selby Grey, напоминающей матовые поверхности космических аппаратов. На циферблате традиционных часов Rolls-Royce изображён фрагмент звёздного неба Северного полушария в марте. Элементы сияют, будто звёзды за стеклом иллюминатора космического корабля. Заднее сиденье украшает ручная вышивка.

Представили британцы и серию Black Badge Adamas, в которую вошли 30 эксклюзивных кабриолетов Dawn. Цвета экстерьера сери — сочетание глубокого черного и гипнотичекого алого Aphrodite Red. Это первые в истории автомобили Black Badge с двухцветным кузовом. Ещё одним отличием является статуэтка «Дух экстаза», выполненная не из стали, серебра или золота, а из высококачественного углеродного волокна. Аналоговые часы Rolls-Royce инкрустированы 88 чёрными бриллиантами, формирующими символ бесконечности. В довершение на порогах Adamas красуется гравировка «Black Badge Dawn Adamas — Один из Тридцати», напоминающая о мощном нраве и исключительности автомобилей этой серии.