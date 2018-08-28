Всем встать: Леди Гага примерила образ строгой учительницы

На шее бант, в руках портфель — такой мы ее еще не видели.

Леди Гага уже не та, скажут некоторые. Леди Гага шикарна, как никогда, скажем мы в ответ. Когда-то Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта (для тех, кто подзабыл настоящее имя певицы) была главным фриком мировой эстрады. После каждого ее выхода в свет наряды Леди Гаги обсуждали еще неделю.

Чего только стоит платье из мяса, которое певица надела на MTV Video Music Awards в 2010 году. Потом были платье из волос, кожаная маска в стиле бандаж, нереальные шляпы из собственной шевелюры и туфли на высоченной платформе, на которых не то что ходить, стоять невозможно.

Однажды Леди Гага и вовсе вышла в свет в костюме мужчины — это, как выяснилось, был образ ее альтер эго Джо Калдероне.

2008. Больше фото — по стрелке

А потом страсти по нарядам Гаги поутихли. Может, иссякла фантазия, а может, певица просто устала от этих порой жутких экспериментов над собой. К тому же в прошлом году выяснилось, что Леди Гага страдает фибромиалгией — болезнью, при которой пациенты мучаются от боли в мышцах и суставах по всему телу. Поэтому безумные, но жутко неудобные наряды певице теперь противопоказаны.

Но, как оказалось, Гага запросто может быть не только фриком, но и красивой женщиной с утонченным вкусом. Что накануне певица доказала вновь, появившись на улицах Парижа в алом платье элегантного кроя. Было в этом стиле что-то от образа учительницы: бант на шее, тонкий поясок в тон, сдержанная длина платья, черный портфель в руках, убранные назад волосы.

И только яркие очки в стиле «кошачий глаз» выдавали прежнюю Леди Гагу. К тому же под этот скромный наряд певица, видимо, намеренно, решила не надеть нижнее белье, что было видно невооруженным глазом. Так что есть еще порох в пороховницах, раз даже в образе строгой учительницы Леди Гага может выглядеть ярко и сексуально.

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