30 главных средств макияжа этой осенью

От новых помад Сhanel до универсальных палеток Maybelline New York: эксперты и редакторы BeautyHack — о том, как будут краситься в новом сезоне.

Бальзам для губ с оттеночным пигментом Volupté LiquidColorBalm, YvesSaintLaurentBeauty

Это новинка бренда — микс бальзама и помады для губ с легкой текстурой и ненавязчивым, приятным ароматом. С главной задачей — увлажнение — средство справляется «на отлично»! Не липнет, не создает эффект пленки, а просто впитывается примерно за минуту, оставляя легкий пигмент. Специально для BeautyHack cредство протестировала визажист Нати Ламбант:

«Внешне кажется, что на губах тинт (я использую яркий оттенок фуксии №9 Strip me fuchsia), но при этом нет сухости — они увлажнены и выглядят чувственно!

Благодаря деликатному оттенку не нужно волноваться, что после еды и долгих разговоров останется неаккуратный контур, так как бальзам равномерно сходит с губ. Тем, кто не привык в течение дня пользоваться средствами таких ярких цветов, будет из чего выбрать: бальзам представлен в 11 оттенках, среди которых есть деликатные персиковый и нюд».

Цена: 2 537 руб.

Помада Mon Cher Rouge, L’Etoile

Помада в компактной упаковке — стило. Поэтому ее удобно хранить даже в самой маленькой сумочке и наносить чуть ли не на бегу! На губах держится около 3 часов, во время ужина ее необходимо будет подкорректировать, а вот перерыв на кофе она вполне выдержит! В центре находится полупрозрачный сияющий блеск, поэтому средство оставляет легкий сияющий финиш. Визажист Нати Ламбант выбрала для осеннего макияжа оттенок 208 Olivia:

«Самый насыщенный оттенок из всех, представленных в линейке! Мне понравилось, что у помады не очень липкая текстура, а после нанесения остается исключительно ощущение увлажненных губ, так как в составе нашла витамин E и масло гардении».

Цена: 749 руб.

Карандаш для макияжа Artist Color Pencil, Make Up For Ever

Одна из громких новинок Make Up For Ever за последнее время. В эру мультифункциональных средств бренд сыграл по правилам и выпустил 30 карандашей для макияжа губ, глаз и контуринга. Как использовать каждый из них вы решаете сами! Все зависит от цвета и фантазии. Визажист Нати Ламбант протестировала универсальный 608 оттенок: «Мне попался удачный коричневый оттенок 608 Limitless Brown. Карандаш очень пластичный, легко растушевывается — за пару минут стрелка была готова. Им же можно сделать и коричневые smoky eyes. Единственный минус: не могу сказать, что средство супер-стойкое. Я фиксировала смоки сухими тенями».

Цена: 987 руб.

Тени-карандаш для глаз Stylo Ombre Et Contour, оттенок Contour Clair, Сhanel

Слово contour в названии новинки неспроста: с помощью теней можно не только придать взгляду особую глубину, но и визуально изменить форму глаза. По крайней мере, естественно-бежевые Contour Clair будто специально были созданы для этого — внешне напоминающий темный корректор, карандаш рисует мягкие линии на веке и придает глазам выразительности самым естественным образом.

Средство протестировала старший редактор BeautyHack Анастасия Сперанская : «Мне понравилось использовать средство „соло“ — откладываю тушь для ресниц подальше, наношу карандаш вдоль линии ресниц и увожу едва заметную стрелку к виску, мягко растушевывая ее кончиком пальца. „Макияж без макияжа“ все еще при мне, но на веке образуется естественная тень, — кажется, будто ее отбросили пышные ресницы. В результате, форма глаза меняется, становится более вытянутой — и мы получаем натуральный эффект cat-eye за пять секунд».

Цена: 2 560 руб.

Четырехцветные тени для век Les 4 Ombres, Сhanel

Для тех, кто осенью и зимой привык быть во всеоружии и делать яркий акцент на глаза, Chanel выпустил новые палитры теней Les 4 Ombres. В коллекции есть Clair Obscur –ода бежевым и коричневым оттенкам, а также Quiet Revolution — для тех, кто не боится цвета. Здесь и теплый светло-лиловый (с ним в карих глазах появляется озорная «зелень»), и темно-коричневый (нанесите поверх теней в карандаше Stylo Ombre Et Contour и оттенок заиграет по-новому), и темно-синий с ярко-голубым — все цвета не яркие, в меру приглушенные, как разведенная водой акварель на холсте.

Цена: около 4 430 руб.

Матовая помада-карандаш для губ LeRougeCrayondeCouleurMat, оттенок Impact, Сhanel

«Осенью лицо можно сделать более колоритным и экспрессивным: смелая, яркая, абсолютно матовая линия губ будет выглядеть совершенно естественно», — говорит Лючия Пика, представляя осенне-зимнюю коллекцию Le Mat De Chanel. Ее звезда — помада-карандаш в 6 сочных оттенках. Старший редактор BeautyHack Анастасия Сперанская выбрала ярко-свекольный цвет Impact: «Это идеальная помада для тех, кто не привык тратить на макияж больше пятнадцати минут, так как создать контур, благодаря удобной форме, проще, чем поставить подпись на документе. Карандаш легко скользит по губам, стойко держится, но при этом не образует сухой железо-бетонный финиш».

Помада для губ Rouge Dior, Dior

В августе Dior представили коллекцию Dior en Diable, вдохновленную архивной съемкой бренда с одноименным названием, и в связи с этим легендарные линейки средств пополнились новыми оттенками: насыщенными, сочными и глубокими!

Стик Rouge Dior впервые выпустили в 1953 году. Осенью он появится в шести новых цветах: 344 Devilish Nude, 636 On Fire, 666 Matte Kisss, 795 Rouge en Diable, 982 Furious Matte, 995 Dark Devil — от нежного нюда до экстремального баклажанового.

Цена: 2 600 руб.

Жидкие помады Rouge Dior Liquid, Dior

Rouge Dior Liquid — популярные жидкие помады бренда, которые позволяют создать абсолютно любой эффект на губах: сделать их матовыми, чувственными с сатиновым покрытием или по-пятничному яркими с металлическим финишем!

И без того большая коллекция (всего 33 цвета) этой осенью пополнилась еще двумя оттенками: медно-оранжевым Copper Lava и металлически-красным Red Lava. Во всех случаях цвет получается интенсивным и стойким, особенно, если нанести помаду поверх карандаша.

Цена: 2 600 руб.

Тени 5 Couleurs, Dior

Осенью знаменитая «пятицветка» Dior будет доступна в двух новых цветовых решениях. Devilish — это сочетание сияющего розового, глубокого коричневого, искристого сиреневого и золотого. А Volcanic — огненного оранжевого и более холодных контрастных серых и коричневых оттенков.

Все тени в палетках спрессованы до состояния пудры, поэтому имеют нежную кремовую текстуру и легко наносятся даже подушечками пальцев.

Цена: 4 250 руб.

Люминайзер Diorskin Nude Luminizer, Dior

Люминайзер Diorskin Nude Luminizer сам креативный директор по макияжу Dior Питер Филипс гордо называет необыкновенным. Все потому, что им можно решать сразу несколько задач: сделать макияж в технике стробинг, нанося люминайзер на определенные зоны; освежать им макияж в течение дня и подчеркивать верхнюю губу, визуально увеличивая ее.

Осенью средство будет представлено в пяти платиновых розовых, ультра-сияющих нюдовых и золотисто-оранжевых тонах. Бонус — новая голографическая версия, которая придает коже сияние, заметное из космоса! Средство в оттенке Golden Glow протестировала главный редактор BeautyHack Карина Андреева

«Мои руки всегда тянутся ко всему сияющему и блестящему (хайлайтеров в моем бьюти-шкафу больше 30, и каждый особенный). Сияющую пудру Dior наношу большой пушистой кистью с плотно набитым ворсом круговыми движениями на скулы, подбородок, спинку носа, лоб и подбородок. Средство идеально для стробинга: в составе перламутровые пигменты, которые окутывают кожу тонкой мерцающей вуалью, поэтому для эффекта «как из космоса» наносите пудру в несколько «заходов», она отлично наслаивается. Nude Luminizer также можно использовать и для того, чтобы просто освежить готовый макияж: пара взмахов кистью, и кожа здоровая и сияющая».

Цена: 3 230 руб.

Румяна Rouge Blush, Dior

Главная особенность румян Rouge Blush — высокое содержание пигментов. Создатели вдохновлялись помадами Rouge Dior, поэтому к осени в рамках новой коллекции Dior en Diable выпустили и дополнительные оттенки румян: огненно оранжевый и пылающе розовый. Задача каждого: не только придать коже здоровый румянец, но и сделать цветовой акцент в макияже, обозначив женственность образа!

Цена: 3 250 руб.

Палетка теней Total Temptation, Maybelline New York

Универсальная палетка, которая при правильном подходе (и желании) заменит все средства для макияжа глаз и даже больше. В ней восемь оттенков теней и два хайлайтера. Цветовая гамма теней варьируется от теплого песочного до холодного лилового и графитового с матовым и сияющим финишем. Поэтому вариаций для макияжа тоже много: нюд, классические и бежевые смоки, нежный мейк в розовых оттенках. Светлые оттенки можно использовать и как базу — ориентироваться легко, потому что даже для новичков на обороте упаковки есть инструкция.

Совет: хорошо растушевывайте тени и хайлайтер, чтобы добиться деликатного мерцания — в составе достаточно крупный шиммер.

Цена: 1 095 руб.

Тональный крем Infaillible, L’oreal Paris

Этой осенью создатели Infaillible учли все замечания и перевыпустили тональную основу. Теперь это, по сути, немного другое средство, которое с поставленными задачами справляется на «пять с плюсом». Невесомое, водостойкое, хорошо впитывается (но не полностью) и распределяется без разводов. Тональный крем оставляет матовый финиш, но при этом кожа остается увлажненной — девушки с сухой кожей могут его не бояться. За счет этого Infaillible хорошо маскирует высыпания и неровности, а не подчеркивает их.

Цена: 790 руб.

Стойкий тональный крем для лица Superstay 24, Maybelline New York

Мы уже рассказывали вам об этом средстве, которое с легкостью перекроет любые недостатки, но не создаст эффекта маски на вашем лице (подробности можно узнать здесь).

С тех пор бренд обновил формулу — средство распределяется еще проще, не забивая поры. Матовый финиш и безупречная стойкость — отдельные бонусы для «счастливиц» с жирным и комбинированным типами кожи. Смело пользуйтесь средством в любую непогоду — комфорт обеспечен!

Цена: 470 руб.

Кремовые тени-трансформер TheOneColorImpact, Кофейное сияние, Oriflame

С первыми дуновениями холодного ветра чувствуется скорый приход осени — хочется достать уютный свитер, купить какао и сделать легкие, коричневые smoky eyes. Для этого идеально подойдет новинка от Oriflame.

Тени прекрасно растушевываются, неплохо наслаиваются и могут стать «подложкой» под «дымчатый» макияж глаз, полноценным оттенком на всем подвижном веке или базой — рассыпчатые «коллеги» хорошо держатся на них до конца дня. А нанести их можно даже подушечками пальцев — если нужно сделать макияж «на бегу».

Цена: 500 руб.

Тушь для ресниц Big & Extreme, Mark

Представители бренда Mark создали новинку для экстремального объема и запредельной длины. В ярко— оранжевом тюбике — интересная щеточка с щетинками конической формы, именно они делают ресницы длинными, как у диснеевской принцессы. Объем при этом получается максимально натуральным — без комочков, зато с идеальным разделением. Старший редактор BeautyHack Анастасия Сперанская устроила новинке экспресс-тест и поделилась впечатлениями:

«Признаюсь честно, актуальные в этом сезоне «паучьи лапки» на ресницах мне никогда не нравились. В процессе нанесения туши во мне просыпается жуткий перфекционист, а время утекает сквозь пальцы — могу провести полчаса за отделением одной реснички от другой. С тушью от Mark на это ушло всего пять минут! Щеточка отлично разделяет ресницы и делает их такими длинными, что они, того и гляди, достанут до самых бровей. Новинка сдала и другой «экзамен» — выдержала тропический московский ливень, не оставив разводов в стиле панды (как этого избежать, узнаете здесь) и получила от меня заслуженную «пятерку».

Цена: 260 руб.

Матовый стик для губ Artist Lip Blush, Make Up For Ever

Тренд на «зацелованные» губы не сдает позиций, и новые коллекции средств от ведущих брендов это только доказывают. Например, Make Up For Ever выпустили уникальную матовую помаду, которая при растушевке волшебным образом превращается в пудру и создает бархатный финиш на губах. Хотите при этом создать четкий контур или растушевать границы — пожалуйста! Смело вооружайтесь кистью и пробуйте разные варианты (кончики пальцев тоже сгодятся).

Несмотря на всю свою матовую составляющую, помада не сушит губы: в списке ингредиентов есть три вида масел и гиалуроновая кислота, благодаря которым стик выравнивает поверхность губ и не подчеркивает несовершенства. Подобрать идеальный оттенок смогут все — в палитре есть и повседневный нюд, и классические красные оттенки.

Цена: 1 500 руб.

Губная помада KissKissLipstick, Guerlain

Встретить осень во всей красе нам предлагает Guerlain: новая коллекция макияжа Colours of Kisses доказывает — коралловые и нежно-розовые губы, выразительные брови и юный румянец смогут скрасить даже самые мрачные дни. По такому случаю помады-бестселлеры KissKiss облачились в новые разноцветные упаковки, соответствующие оттенку средства. В коллекции их пять — элегантный красный Rouge Kiss, коралловый Sexy Coral, цвет спелого персика Sugar Kiss, нежно-розовый Darling Baby и смелая фуксия Excessive Rose.

Последний протестировала старший редактор BeautyHack Анастасия Сперанская:

«Если вы не знакомы с формулой помад Guerlain, рассказываю — у них один из самых комфортных финишей, с которыми вам доводилось иметь дело. Новинка сохранила все лучшие свойства и по-прежнему имеет в составе микросферы гиалуроновой кислоты и масло мирры, разглаживающее кожу губ и добавляющее им заметный объем. Несмотря на кремовую консистенцию, помада стойко держится, с каждым часом все больше и больше становясь единым целым с вашими губами.

Вдохновляюсь трендами сезона и делаю монохромный макияж: наношу помаду на руку, растушевываю и кистью-дуофиброй (информацию о ней ищите здесь) набираю совсем чуть-чуть — подчеркиваю «яблочки» щек и спинку носа. На губы наношу помаду прямо из стика, а затем вбиваю ее кончиком пальца — остатки пигмента отправляются на веки. В результате получается совсем не завядший осенний цветок, а самая настоящая майская роза».

Рассыпчатая пудра Psychotropical

Psychotropical порадуют ответственных девушек — все средства Vegan & eco friendly, то есть упаковки сделаны из биоразлагаемого пластика, а в составах нет минеральных масел. Пудру протестировала визажист Марина Дали:

«Легкая, рассыпчатая пудра с тонирующим эффектом. Мне понравилась упаковка! Визуально красивая и удобная: ничего не рассыпается. Пудра тоже оказалась приятная в использовании: частицы очень мелкие, поэтому средство ложится легкой вуалью. Если ваша кожа склонна к жирности, то уверенно рекомендую! Натурально-матовый эффект идеален для закрепления макияжа».

Цена: 1 199 руб.

Пудра Neo Nude Fusion Powder, Giorgio Armani

При создании новой коллекции с говорящим названием Neo Nude бренд Giorgio Armani руководствовался актуальными тенденциями «невидимого макияжа» — такого, что подчеркивает натуральную красоту и позволяет выглядеть максимально естественно.

«Фишкой» коллекции стала инновационная формула пудры Neo Nude Fusion Powder. При контакте с кожей средство превращается в нежную обволакивающую жидкость, которая сливается с ней воедино, позволяя избежать смазывания и резких линий.

Цена: 4 080 руб.

Жидкие основы Neo Nude A-line, Giorgio Armani

Жидкие основы Neo Nude A-line выполняют разные функции: хайлайтера, румян и средства для контуринга. Упаковка напоминает футляр губной помады с аппликатором.

Международный визажист дома Giorgio Armani Линда Кантелло рекомендует использовать средства вместе: идеально «работают» друг с другом, аккуратно наслаиваются и помогают создать модный эффект «макияж без макияжа».

Румяна тоже имеют водную основу и сливаются с кожей. Невесомое покрытие позволяет добиться легкого естественного румянца: как будто вы и не пользовались косметикой. В палитре пять оттенков: от классического розового до насыщенного оранжевого.

Цена по запросу

Бальзам Ecstasy Balm Lipstick, Giorgio Armani

Бальзам Ecstasy Balm Lipstick представлен в трех натуральных оттенках: светло-розовом, насыщенном розовом и сливовом. В составе содержатся питательные масла, которые увлажняют и питают кожу губ, не давая ей высыхать в течение дня. Представители бренда уверяют — бальзам усилит ваш натуральный цвет губ, придаст им дополнительный объем и продержится невероятно долго.

Цена по запросу

Сияющая база Teint Couture Radiant Drop, Givenchy

Teint Couture Radiant Drop улучшит тональное средство и поможет расставить акценты. Креативный директор по макияжу Николя Деженна советует и такой прием: «Для создания эффекта сияющей натуральной кожи добавьте каплю хайлайтера в дневной крем для лица, смешайте текстуры и нанесите на лицо». Новинка будет представлена в двух оттенках — нежно-розовом и золотом.

Цена: 3 460 руб.

Пудра Teint Couture Shimmer Powder, Givenchy

На контрасте с матовой тональной основой используйте сияющую пудру Shimmer Powder. Из-за отсутствия талька в формуле ее текстура сливается с кожей и совершенно не ощущается на лице. Ограничиваться лицом совершенно необязательно — наносите хайлайтер на зону декольте и плечи с помощью широкой кисти кабуки.

Цена: 3 030 руб.