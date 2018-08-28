15 образов королевы Испании Летиции, которые стоит повторить

Летиция, королева Испании, — настоящая икона стиля. Причем не только для подданных своего государства, но и для женщин по всему миру. Ее гардероб смело можно назвать универсальным: здесь вы найдете и классические костюмы, и базовые платья, и лодочки, подходящие ко всему.

45-летняя супруга короля Филиппа VI эффектно и женственно выглядит как в брюках, так и в юбках. На ней уместно смотрятся как пестрые принты, так и наряды с вышивкой или фактурными вставками. Летиции, кажется, идут абсолютно все оттенки. Впрочем, возможно, секрет в том, что она отлично знает, какие цветовые эксперименты для нее допустимы, а какие исключены. И потому всегда выглядит идеально.

В нашей галерее — 15 образов королевы, достойных внимания. Присмотритесь: многие из них вполне реально повторить!