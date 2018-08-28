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Что покупать в осенних коллекциях Intimissimi?
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Что покупать в осенних коллекциях Intimissimi? 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Любимый бренд Сары Джессики Паркер, Жизель Бундхен, Ирины Шейк, Кьяры Ферраньи и Дакоты Джонсон выпустил коллекцию нижнего белья на осень. Но в ней нет уплотненных чашек, трикотажных боди и мешковатых пижам — все модели Intimissimi, наоборот, сделаны из прозрачной ткани и с максимальным количеством вырезов.
В отличие от весенне-летнего релиза, посвященного картинам Сандро Боттичелли и опере Джакомо Пуччини, осенняя коллекция сделана с оммажем к стилю, характеру и работам мексиканской художницы Фриды Кало. На кружевных комплектах, шелковых комбинациях, белоснежных халатах и монохромных бра распустились васильки, розы, ирисы и бутоны агератума, а пижамы повторили расслабленный фасон национальной одежды. Другая часть коллекции подтверждает главный тренд сезона — «Дикий Запад». На корсетированные бюстгальтеры, балконеты, топы, стринги и шорти нанесены символы родео: звезды, узоры пейсли и красные розы. О том, что это все-таки осенняя коллекция говорят теплые кардиганы, которые можно носить дома и на прогулке, и халаты, которые служат накидкой в первые (еще теплые) дни сентября. Все они уже продаются на сайте Intimissimi, а вскоре поступят и в оффлайн-магазины бренда.
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