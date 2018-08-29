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Сара Джессика Паркер в окружении детей презентовала новую коллекцию одежды
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Сара Джессика Паркер в окружении детей презентовала новую коллекцию одежды 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Потрясающая актриса и одна из самых стильных в мире женщин — Сара Джессика Паркер представила миру новую коллекцию детской одежды, разработанную ею совместно с популярным брендом. Детская линейка стала уже вторым опытом сотрудничества звезды кинематографа с популярной маркой, и похоже, что не последним.
Осенний сезон уже не за горами. Но если одни знаменитости предпочитают готовиться к нему, примеряя на себя брендовые вещи от именитых дизайнеров, то актриса Сара Джессика Паркер наслаждается теплом детских объятий. Под задорный смех непосредственных и очень трогательных ребят актриса приняла участие в рекламной кампании новой линии детской одежды, которую она разрабатывала совместно с маркой Gap.
Ключевыми элементами лимитированной коллекции для девочек стали джинсовые куртки с зелеными цветочными рукавами в стеганом нейлоне, розовые платья с цветочным принтом, задорные джинсы с цветами или в горошек, а также платья с длинными рукавами и вышивкой. Одежда для мальчиков также выполнена в классических оттенках бренда, где превалирует серый, черный, синий и темно-зеленый цвета. Клетчатые байковые рубашки, серые толстовки, джинсовые куртки и полосатые шарфы — вот то, что предлагает Gap своим маленьким мужчинам.
Сара Джессика Паркер признается, что при создании очередной детской коллекции она в первую очередь руководствовалась своими воспоминаниями об отрочестве. Женщина опиралась на мысли о том, в чем ей было бы удобно ходить, будь она ребенком. Главное — практичность, мудро рассудила актриса и, кажется, оказалось права.
Первыми снимками, созданными специально для новой рекламной кампании бренда, Сара поделилась в своем микроблоге, вызвав немало приятных откликов со стороны поклонников. Напомним, что исполнительница роли Кэрри Брэдшоу является лицом еще одного бренда одежды. Правда его едва ли можно считать детским.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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