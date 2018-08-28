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Рита Ора показала слишком много обнаженного тела
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Рита Ора показала слишком много обнаженного тела 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Рита Ора фото: Mario SANTORO/AdMedia/globallookpress.com  Британская певица албанского происхождения тоже оказалась в числе награжденных. На красной дорожке Рита позировала фотографам в прозрачном наряде, не скрывавшем от зрителей практически ничего. Интересно, что по поводу этого платья думает бойфренд звезды — экс-гитарист группы California Breed Эндрю Уотт? Пара встречается уже полгода, и Рита только недавно перестала скрывать их отношения. Комментарий эксперта:
Cтилист-имиджмейкер Дарья Берц*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— Слишком много обнаженного тела! А ведь можно было взять и менее прозрачный материал, разбросать по нему те же узоры-загогулины — и получился бы интересный наряд. Но Рита намеренно выбрала ткань, которая не скрывает ничего, — и в итоге все смотрят не на платье, а на ее обнаженные прелести. С таким же успехом можно было прийти совсем без платья.
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