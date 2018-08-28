Рита Ора показала слишком много обнаженного тела

Рита Ора фото: Mario SANTORO/AdMedia/globallookpress.com Британская певица албанского происхождения тоже оказалась в числе награжденных. На красной дорожке Рита позировала фотографам в прозрачном наряде, не скрывавшем от зрителей практически ничего. Интересно, что по поводу этого платья думает бойфренд звезды — экс-гитарист группы California Breed Эндрю Уотт? Пара встречается уже полгода, и Рита только недавно перестала скрывать их отношения. Комментарий эксперта:

Cтилист-имиджмейкер Дарья Берц*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.

— Слишком много обнаженного тела! А ведь можно было взять и менее прозрачный материал, разбросать по нему те же узоры-загогулины — и получился бы интересный наряд. Но Рита намеренно выбрала ткань, которая не скрывает ничего, — и в итоге все смотрят не на платье, а на ее обнаженные прелести. С таким же успехом можно было прийти совсем без платья.