Брижит Макрон и кронпринцесса Мэри в алых нарядах на встрече в Копенгагене

A post shared by European Royals (@euro_royals) on Aug 28, 2018 at 7:21am PDT Утром 28 августа Эммануэль и Брижит Макрон прибыли в Копенгаген с визитом. Президента Франции и его супругу радушно поприветствовали кронпринц Фредерик и его супруга Мэри Датская.

Последняя была одета в летящее алое платье ниже колена с длинным рукавом «фонариком». Забавным совпадением оказалось, что первая леди предпочла для выхода наряд точно такого же цвета. На ней было прямое платье до колена и двубортное пальто в тон.

Впрочем, кто знает: быть может, Брижит и Мэри на самом деле договорились одеться в одной цветовой гамме?

A post shared by Mary & Frederik | (@maryandfrederik) on Aug 28, 2018 at 5:58am PDT