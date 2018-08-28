Самые актуальные шубы наступающего сезона

Готовь сани летом, а шубу на зимний сезон — в самом начале осени? Логично, ведь к наступлению первых ноябрьских заморозков за теплой одеждой из шерсти и натурального меха бросятся все.

Пока новые коллекции только начинают поступать в магазины, мы решили сориентироваться быстрее всех и на пороге лета и осени обсудить самую горячую тему самого холодного сезона — верхнюю одежду.

Какой она была в дизайнерских коллекциях осени-зимы 2018/2019 и в какие тенденции это выльется уже в ближайшее время, обсудим прямо сейчас, вспоминая холодное время года с нежностью и любовью.

Пальто под леопарда

Модные журналы уже шутят, что пора доставать из шкафа леопардовые пальто: не прошло и 10 лет, а они снова возвращаются на подиум, только уже не в рок-н-ролльной версии с кожаными штанами и сапогами-казаками, как носила Кейт Мосс в 2010-м, а с «салатом» из спортивных и повседневных вещей.

Шуба с цветочным принтом

Спорим, такой шубы у вас еще не было?! Пестрый принт, искусственный мех и крой как отголосок любимого домашнего пледа — нам кажется, у такой верхней одежды даже имеется некий психотерапевтический эффект, помогающий пережить холода без депрессии.

Дубленка с вышивкой

У стиля хиппи присутствует определенный кредит доверия от дизайнеров: что ни сезон, а он всегда «на коне». Советуем вам однажды взяться за поиски дубленки из овчины с вышивкой в этническом стиле по европейским винтажным магазинам и приобрести себе вечно актуальную одежду на много зим вперед.

Шуба из натурального меха

И снова ничего радикально нового, а скорей цитата из прошлого десятилетней давности от Givenchy: шуба из кусочков меха в технике печворк и с кожаным стеганым ремешком. Если уж не у демократичных марок, то на Avito точно под силу отыскать что-то подобное.

Многослойное пальто

Лайфхак от нас и от Alexander Mcqueen на зиму: в особо непонятных погодных условиях надевайте на себя несколько единиц верхней одежды, включая короткую куртку, стеганый длинный плащ и меховую жилетку, а потом будете снимать по необходимости и менять очередность. Цвета, естественно, должны либо повторяться, либо как минимум сочетаться.

Пальто розового цвета

Писать про верхнюю одежду и не проконсультироваться с Max Mara — чистейшее кощунство. В новой коллекции марки есть и бежевые пальто, и «леопард», и кожаные плащи, но наше внимание приковало вот это строгое по крою, но не по цвету пальто в оттенке, который мы бы окрестили «взрослый розовый».

Шуба из стриженой норки

Признавайтесь, кто там соскучился по классической норке? И такая встречалась на подиумах, причем в самой что ни на есть богемно-ленивой компании топа и брюк из атласа, напоминающей пижаму. Обратите внимание на дорогой оттенок «горячая карамель», на него и ориентируемся.

Шуба из натурального меха

Giambattista Valli показывает класс на тему натурального меха. Вот вам необычная, стильная и ни капельки не эксцентричная шуба для суровых северных морозов. Только не переводите взгляд на обувь: носки с сандалиями сразу портят все впечатление.

Пальто с поясом

Шик без всяких нареканий и без необходимости изобретать велосипед из осеннего пальто. В такую вещь хочется вложиться как в инвестиционный проект, который в будущем принесет одни дивиденды.

Шуба с ворсом

После «смены управления» Christian Dior начали неистово уповать на молодежь, а в последних двух коллекциях — еще и на неформальную юность. Издали эта шубка смотрится эдаким ярким пятном, а вблизи начинает вызывать ассоциации с ковриками для ванной, которые сшили в одно пестрое полотно.