Британец собрал коллекцию из 70 почти одинаковых старых «Шкод»

Издание Autocar опубликовало историю о жителе Великобритании Марке Тороке, который является владельцем семидесяти «Шкод». Причем многие из них почти ничем не отличаются друг от друга — они одной и той же модели и года выпуска.

Свою коллекцию Торок называет «сиротским приютом для автомобилей Skoda». По его словам, он готов оставить у себя все те машины, которые больше никому не нужны. Всю коллекцию он собрал за десять лет, иногда покупая старые «Шкоды» «так же часто, как другие люди ходят в магазин за продуктами».

Фото Autocar

По словам Торока, большим поклонником автомобилей Skoda был его дед, который и привил ему любовь к машинам марки. Самая старая машина в коллекции — это S110 DeLuxe 1973 года, которую Марк вывез со свалки металлолома в Чехии. Самый свежий автомобиль — это шестицилиндровый Superb 2006 года, а самый любимый — «Суперб» 2002-го.

Фото Autocar

Летом компания Volkswagen рассказала о коллекции из 114 автомобилей Golf, которая принадлежит бывшему трубочисту из Австрии Йозефу Юза. В его коллекцию входят серийные машины, концепты, гоночные и тюнинговые экземпляры, а также очень редкие экземпляры модели. Весной 2019 года Юза намерен открыть собственный музей со всеми «Гольфами».