Звезда «Игры Престолов» кардинально изменила имидж (фото)

Арья Старк снова сменила внешность, но на этот раз не потому что вернулась к Безликим и примерила чужое лицо. Нет, все намного проще — исполнительница роли младшей дочери из семейства Старков Мейси Уильямс экспериментирует с образами. Сегодня девушка представила новую себя на своей страничке в инстаграме, коротко подписав снимок: «Новые волосы…». Девушка изменила оттенок волос на более темный, сделала рваное каре и дерзкую челку.

Недавно Мейси появилась на свадьбе Кита Харингтона и Роуз Лесли в Шотландии вместе с другой звездой «Игры Престолов» — актрисой Софи Тернер . Девушки, не сговариваясь, выбрали наряды на контрасте, но в схожей цветовой гамме: Софи была в стильном красном пиджаке, надетом на черное мини-платье, и высоких черных ботфортах. Мейси же выбрала черный брючный костюм, разбавив образ яркими красными туфлями и красно-белым клатчем Kate Spade.

Интересно, в каком образе появится Мейси Уильямс на скорой свадьбе Тернер и Джо Джонаса , где ей предстоит ответственная роль подружки невесты. Подробности костюма пока не разглашаются, но в одном из интервью Radio Times Уильямс заявила, что, хотя все активные подготовки к свадьбе начнутся сразу же по завершении съемок финального сезона «Игры Престолов», она уже представляет свой будущий образ, и он всех удивит.

Напомним, на днях был опубликован первый официальный тизер 8-го сезона нашумевшего проекта HBO.