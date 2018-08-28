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Звезда «Игры Престолов» кардинально изменила имидж (фото)
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Звезда «Игры Престолов» кардинально изменила имидж (фото) 

Журнал ОК! 56 минут назад
Арья Старк снова сменила внешность, но на этот раз не потому что вернулась к Безликим и примерила чужое лицо. Нет, все намного проще — исполнительница роли младшей дочери из семейства Старков Мейси Уильямс экспериментирует с образами. Сегодня девушка представила новую себя на своей страничке в инстаграме, коротко подписав снимок: «Новые волосы…». Девушка изменила оттенок волос на более темный, сделала рваное каре и дерзкую челку.
Недавно Мейси появилась на свадьбе Кита Харингтона и Роуз Лесли в Шотландии вместе с другой звездой «Игры Престолов» — актрисой Софи Тернер. Девушки, не сговариваясь, выбрали наряды на контрасте, но в схожей цветовой гамме: Софи была в стильном красном пиджаке, надетом на черное мини-платье, и высоких черных ботфортах. Мейси же выбрала черный брючный костюм, разбавив образ яркими красными туфлями и красно-белым клатчем Kate Spade.
Интересно, в каком образе появится Мейси Уильямс на скорой свадьбе Тернер и Джо Джонаса, где ей предстоит ответственная роль подружки невесты. Подробности костюма пока не разглашаются, но в одном из интервью Radio Times Уильямс заявила, что, хотя все активные подготовки к свадьбе начнутся сразу же по завершении съемок финального сезона «Игры Престолов», она уже представляет свой будущий образ, и он всех удивит.
Напомним, на днях был опубликован первый официальный тизер 8-го сезона нашумевшего проекта HBO.
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