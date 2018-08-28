10 прямоугольных сумок в офис и не только

Если ваш дресс-код не терпит лишних деталей, то нет ничего лучше сумки прямоугольной формы, чтобы завершить образ. Лаконичные модели черного и коричневого цветов дополнят строгие костюмы из приталенного жакета и прямых брюк или юбки-карандаша и простой рубашки. Прямоугольные сумки почти никогда не пропадали с модных радаров: их можно встретить, например, в осенних коллекциях Fendi и Jil Sander, а также в постоянном ассортименте Céline, Michael Kors, Loewe, Hermes и других брендов. Некоторые из них играют с декором: привычные ручки из кожи заменяют пластиковыми и железными кольцами, добавляют множество молний и цепочки. Можно встретить и совсем экспериментальные модели: например, кожаная сумка Balenciaga выглядит в точности как бумажный пакет для покупок.