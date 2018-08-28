Ещё
10 прямоугольных сумок в офис и не только
Далее:
Читайте также:
Ещё

10 прямоугольных сумок в офис и не только 

Harper’s Bazaar 41 минуту назад
Фото: Harper’s Bazaar
Если ваш дресс-код не терпит лишних деталей, то нет ничего лучше сумки прямоугольной формы, чтобы завершить образ. Лаконичные модели черного и коричневого цветов дополнят строгие костюмы из приталенного жакета и прямых брюк или юбки-карандаша и простой рубашки. Прямоугольные сумки почти никогда не пропадали с модных радаров: их можно встретить, например, в осенних коллекциях Fendi и Jil Sander, а также в постоянном ассортименте Céline, Michael Kors, Loewe, Hermes и других брендов. Некоторые из них играют с декором: привычные ручки из кожи заменяют пластиковыми и железными кольцами, добавляют множество молний и цепочки. Можно встретить и совсем экспериментальные модели: например, кожаная сумка Balenciaga выглядит в точности как бумажный пакет для покупок.
Harper’s Bazaar: последние новости
5 хитростей, которые помогут уверенно ходить на каблуках Брижит Макрон и кронпринцесса Мэри в алых нарядах на встрече в Копенгагене Как носить юбку в пол осенью: 3 способа
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что не так с девушками известных мужчин45
Самая старая женщина в мире раскрыла свой секрет8
Звезды, заплатившие за славу смертью6
«Клеймо по жизни»: как живут девушки в эскорте31
Знаменитости без грима и фотошопа
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
02:36
Знаменитости без грима и фотошопа
Звёзды Красота
00:40
Хирург рассказал об операциях на лице Варнавы
Звёзды
04:48
Звезды, которых развело рождение детей
Звёзды Дети
09:21
6 самых полезных сочетаний продуктов
Еда
12:20
Ученые назвали главную причину измен
Любовь
07:10
Как быстро набрать вес худой девушке
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение