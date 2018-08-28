Меган Маркл выгуляла идеальное платье на любой случай жизни

А мы решили повторить образ и выяснили, что это реально и, самое приятное, недорого!

Кейт Миддлтон , подвинься! Меган Маркл и раньше славилась своим вкусом, а теперь и вовсе потеснила свою титулованную родственницу на модном олимпе. Теперь Британия да и, чего уж там, весь мир подражают не только супруге принца Уильяма , но и герцогине Сассекской.

Немудрено. Как только Меган отбросила звездные замашки и привычку носить кричащие наряды, армии поклонников захотелось выглядеть как она.

Взять хоть платье, в котором ее светлость появилась на турнире по поло. Ну чем не идеальный образ для подражания?!

Только подумайте, сколько удачных случаев может подвернуться, чтобы надеть такое: совещание на работе, ужин с подругами и даже романтическое свидание…

Наряд, прямо скажем, универсальный. Так что в редакции Wday.ru даже озадачились и нашли парочку вещей, которые, конечно, не точь-в-точь, но все равно очень похожи на вышеупомянутое платье.

Как повторить образ Меган Маркл

1001dres, 4 500 рублей

Состав: полиэстер — 90%, эластан — 10%.

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Olga Skazkin, 11 700 рублей

Состав: шерсть — 47%, вискоза — 51%, эластан — 2%.

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Dorothy Perkins, 4 499 рублей

Состав: полиэстер — 100%.

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1001dress, 4 600 рублей

Состав: полиэстер — 90%, эластан — 10%.

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1001dress, 3 500 рублей

Состав: хлопок — 97%, эластан — 3%.

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Grey Cat, 6 872 рублей (указана цена со скидкой)

Состав: полиамид — 65%, вискоза — 33%, эластан — 2%.

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