Свадебное платье, фату и тиару Меган Маркл впервые покажут широкой общественности 

ЛОНДОН, 29 августа. /ТАСС/. Свадебное платье, фата и тиара герцогини Сассекской Меган Маркл впервые будут представлены на обозрение широкой публики на выставке в Виндзорском замке и Холирудском дворце. Как сообщила газета The Guardian, платье герцогини считается одним из самых элегантных за всю историю королевских свадеб.
Выставка под названием «Королевская свадьба: герцог и герцогиня Сассекские» пройдет с 26 октября по 6 января в Виндзорском замке, а также с 13 июня по 6 октября 2019 года в Холирудском дворце в Эдинбурге — официальной резиденции британских монархов в Шотландии. На ней все желающие смогут увидеть уникальное свадебное платье Маркл, выполненное британским дизайнером Клэр Уэйт Келлер, которая является арт-директором французского дома моды Givenchy. При разработке дизайна платья Келлер ориентировалась на пожелания Меган. Платье сшитое из эксклюзивного шелка, с длинным шлейфом, пятиметровой вуалью и основным акцентом на открытые плечи невесты.
Фата герцогини содержит цветочный узор, символизирующий каждое из 53 государств, входящих в Британское содружество наций. Это связано с назначением ее мужа — принца Гарри послом молодежи в указанных странах. Кроме того, Маркл добавила два своих любимых цветка — зимоцвет, произрастающий в саду Кенсингтонского дворца, и калифорнийский мак, напоминающий ей о родине.
На выставке также будет представлена украшенная бриллиантами платиновая диадема, предоставленная для свадьбы британской королевой Елизаветой II. Она была создана в 1932 году и принадлежала прабабушке Гарри, королеве Марии (1867-1953).
Свадьба 33-летнего принца Гарри и 36-летней американской актрисы Меган Маркл состоялась 19 мая 2018 года в Виндзорском замке — резиденции британских монархов. Традиция проводить церемонии именно в этом месте насчитывает более 150 лет. Торжество стало самым значимым событием в королевской семье после бракосочетания старшего брата Гарри, принца Уильяма, и Кейт Миддлтон, которое прошло 29 апреля 2011 года. После венчания молодожены отправились в поездку в открытом конном экипаже по улицам Виндзора.