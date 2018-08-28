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Встречайте новую коллаборацию Nike x Supreme
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Встречайте новую коллаборацию Nike x Supreme 

FashionTime 2 часа назад
Фото: FashionTime
Два знаменитых бренда решили переработать силуэт классических футбольных бутсов Gato. Изначально эта модель создавалась для тренировок футболистов, и сейчас ее форма отвечает запросам спортсменам.
Для верха кроссовок была использована простроченная телячья кожа. Отдельного внимания заслуживает специальная стелька Cushlon, которая отвечает за то, чтобы ногам было комфортно. Линзовидные боковые панели меняют цвет, на язычке — два логотипа: Nike и Supreme. Обувь оснащена цепкой резиновой подошвой, так что забить в ней гол-другой не составит труда. На пятке красуются надписи World и Famous. Модель представлена в красном, черном, светло-голубом и белом цветах.
Приобрести кроссовки можно c 30 августа в магазинах Supreme в Нью-Йорке, Бруклине, Лос-Анджелесе, Лондоне и Париже. Розничная цена модели составляет $110.
Nike x Supreme
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