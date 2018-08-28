Ким Кардашьян и Крисси Тейген показали украшения-импланты

Звезда реалити-шоу и модель показали подписчикам свои новые необычные украшения: это импланты, которые будто «приросли» к телу. У себя в сторис Кардашьян предстала в колье со светодиодами, а Тейген удивила всех крыльями на груди.

Оказалось, что модификации знаменитостей — всего-навсего реклама театрального проекта A. Human, который придумал известный американский бизнесмен Саймон Хак.

Выставка с необычными украшениями откроется 5 сентября. Она будет посвящена миру будущего. В этом мире, по мнению автора выставки, мода — это не просто одежда, которую мы носим, но и то, что плотно связано с нашими телами.

Ким Кардашьян и Крисси Тейген