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Ким Кардашьян и Крисси Тейген показали украшения-импланты
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Ким Кардашьян и Крисси Тейген показали украшения-импланты 

FashionTime 2 часа назад
Фото: FashionTime
Звезда реалити-шоу и модель показали подписчикам свои новые необычные украшения: это импланты, которые будто «приросли» к телу. У себя в сторис Кардашьян предстала в колье со светодиодами, а Тейген удивила всех крыльями на груди.
Оказалось, что модификации знаменитостей — всего-навсего реклама театрального проекта A. Human, который придумал известный американский бизнесмен Саймон Хак.
Выставка с необычными украшениями откроется 5 сентября. Она будет посвящена миру будущего. В этом мире, по мнению автора выставки, мода — это не просто одежда, которую мы носим, но и то, что плотно связано с нашими телами.
Ким Кардашьян и Крисси Тейген
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