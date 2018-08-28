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Звезда «Секретных материалов» Джиллиан Андерсон выпустит капсульную коллекцию
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Звезда «Секретных материалов» Джиллиан Андерсон выпустит капсульную коллекцию 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Американская актриса Джиллиан Андерсон разработала капсульную коллекцию в сотрудничестве с британским брендом Winser London. До поступления капсулы в продажу осталось всего ничего (вещи начнут продавать 1 сентября), однако подробности совместной работы до сих пор не раскрываются. Судя по рекламной кампании, коллекция будет состоять из теплых свитеров, лаконичного пальто, строгих рубашек и лонгсливов, что и соответствует эстетике британской марки.
Это будет уже вторая коллекция Андерсон для Winser London. В первую коллаборацию, которая была представлена этой весной, вошли обтягивающие брюки, кашемировые свитеры, водолазки и пальто. Цены стартовали от 200 долларов.
Gillian Anderson for Winser London. Wow. #GAWinserLondon https://t.co/vtLgBL9fHR pic.twitter.com/f7MnrqZlhQ
— Edith (@paperheartsmx) August 25, 2018
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