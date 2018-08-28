Ким Кардашьян напугала фолловеров «подкожным» светящимся ожерельем

Звезда поддержала новый тренд в соцсети

Накануне звезда американского ТВ Ким Кардашьян сильно удивила свою интернет-аудиторию. На личной странице «Инстаграма» она опубликовала несколько котротких видео, где продемонстрировала украшение из новой коллекции Саймона Хака.

Необычность представленного изделия в том, что ожерелье выглядит вживленным прямо под кожу модели и мигает в темноте в такт биения ее сердца. Однако, многим зарубежным знаменитостям пришелся по вкусу подобный тренд. Среди них также отметились: Крисси Тейген, Андреа Пежич и Тана Френса.