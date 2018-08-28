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Не похоже на Яну: Рудковская надела на ужин с Николь Кидман платье из старой коллекции
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Не похоже на Яну: Рудковская надела на ужин с Николь Кидман платье из старой коллекции 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
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Российские звезды против зарубежных: кто выглядит эффектнее в одинаковых нарядахСегодня в Санкт-Петербурге проходит торжественный ужин, организованный люксовой маркой швейцарских часов. Главной гостьей праздника стала голливудская актриса Николь Кидман (Nicole Kidman), не первый год представляющая бренд. Утром звезда прибыла в северную столицу и уже успела прокатиться по рекам и каналам города, провести пресс-конференцию, побывать в ресторане с видом на Исакиевский собор. Главная часть торжества — звездный ужин — проходит в Мраморном дворце.
На мероприятие прибыли российские знаменитости, в том числе Яна Рудковская с подопечной Юлианной Карауловой. Звездные блондинки уже успели продемонстрировать публике свои наряды: продюсер и певица красиво покружились для видео, демонстрируя вечерние образы со всех сторон.
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Юлианна выбрала черное платье с открытыми плечами — наряд, несмотря на мрачный цвет, подчеркнул стройную фигуру девушки. Рудковская же «выгуляла» сияющее синее платье от Dior из коллекции осень-зима 2017. В таком виде Яну уже видели на премии «Самые стильные в России», только тогда, в апреле 2018-го, женщина сделала высокий хвост, а сейчас предпочла распустить волосы. Поклонники оценили внешний вид продюсера и сошлись во мнении, что дорогое дизайнерское творение достойно многократной демонстрации.
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Позднее в микроблоге Яны появился еще один ролик, непосредственно с места событий. Продюсер показала зрителям, как Николь Кидман входит в зал под аплодисменты. Стоит признать, голливудская дива, одетая в черное платье в пол, делает это с королевским достоинством, ни капли не смущаясь сотен направленных на нее камер. Своего восторга не скрывала и Яна. «Как и обещали, ужинаем рядом с Николь Кидман и наслаждаемся ее красотой, харизмой и юмором! Фантастическая Женщина и фантастический вечер», — написала она в микроблоге.
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