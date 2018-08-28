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Алсу надела платье за 78 тысяч рублей и сэкономила на макияже
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Алсу надела платье за 78 тысяч рублей и сэкономила на макияже 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Полупрозрачное платье и «самодельный» макияж 35-летней певицы Алсу вызвали неоднозначные комментарии.
«Нежно и женственно», — подписала фото артистка.
«Обалденное платье», «Очень красивое платье», «Божественное платье», «Как будто бы из картины вышла! Из облаков», «Красивое платье, Алена очень талантливый дизайнер», «Нежно и женственно — это про тебя, Алсу», «Алсу, на вас что не надень, все смотрится красиво. Вы не только талантливая певица, но из вас бы вышла превосходная модель», — делают комплименты одни поклонники.
«Все только хвалят. А вот бывшие земляки мудро молчат», «Короткий подклад только, а так красотище», «Красивое платье! Но не Ваше… больше подойдет блондинке», «Не идет этот цвет», «Похоже на занавеску», — критикуют другие.
Отметили фанаты и макияж с прической.
«Получила много комплиментов в Директ. Хочу похвалиться, прическа и макияж by me. Таки научилась приводить себя в порядок за столько лет рядом с моими волшебницами! Могу поделиться секретиками о том, как закрасить чернюющие синяки под глазами и увеличить губки БЕЗ инъекций, если пожелаете», — похвасталась певица.
А вам понравился образ?
Фото: instagram
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