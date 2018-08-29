Ещё
Модные тренды: 13 кожаных вещей на все сезоны
Далее:
Читайте также:
Ещё

Модные тренды: 13 кожаных вещей на все сезоны 

Fraufluger.ru 1 час назад
Фото: Fraufluger.ru
Сколько бы не говорили защитники животных, о том, что натуральная кожаная одежда, это плохо, все равно, изделия из этого материала не перестают пользоваться огромной популярностью. А коллекции нового сезона — очередное подтверждение того, что кожа в гардеробах задержится надолго. Модные тренды: 13 кожаных вещей на все сезоныСегодня, химическая промышленность на столько серьезно продвинулась вперед, что порой краней сложно отличить искусственную кожу от натуральной. И только при близком рассмотрении, а порой только потрогав ее, можно определить какая из, была использована при пошиве того или иного изделия. Видимо, все же, не только удобство и практичность материала нужно брать за основу популярности, но и сам вид вещей, сшитых из кожи, будь-то натуральной, или искусственной.
Итак, на какую одежду из кожи стоит обратить внимание этой осенью:
Косуха Цвет не имеет значения — будь то глубокий черный или вызывающий красный, в любом случае косуха будет незаменима долго, и этой осенью, и весной следующего ггода.
Брюки
При правильном подборе образа, кожаные брюки могут выглядеть очень нежно и стильно, особенно в сочетании с уютным свитером и белыми кедами.
К слову, совсем недавно Кайли Дженнер появилась на глазах у папарацци в кожаном аутфите. Кожаный топ, кожаные брюки и даже сапоги кожаные, на Кайли смотрелись вполне эффектно и очень стильно.
Юбка и платье Кожаная юбка или платье давно стали желанным приобретением чуть ли не каждой девушки. Юбки в сочетании с красивыми блузками претендуют на звание must have, а платья из кожи на столько красивы и удобны, что отказаться от подобного приобретения, практически невозможно.
Чтобы точно понимать, что именно хочется приобрести, стоит заранее подобрать и изучить желанные вещи. В нашей галерее, можно посмотреть что предлагают носить из кожи известные бренды.
Читайте также: Минус пару лет: Как одеваться, чтобы не выглядеть старше своего возраста Модные тренды: Идеальные осенние образы
Fraufluger.ru: последние новости
Модные тренды: яркие и неповторимые аксессуары, которые будут популярны осенью Венецианский кинофестиваль: Лучшие образы прошлого года Минус пару лет: Как одеваться, чтобы не выглядеть старше своего возраста
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что не так с девушками известных мужчин45
Звезды, заплатившие за славу смертью6
Знаменитости без грима и фотошопа
«Клеймо по жизни»: как живут девушки в эскорте33
Что стало с мальчиком, курившим две пачки в день
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
02:36
Знаменитости без грима и фотошопа
Звёзды Красота
00:40
Хирург рассказал об операциях на лице Варнавы
Звёзды
04:48
Звезды, которых развело рождение детей
Звёзды Дети
09:21
6 самых полезных сочетаний продуктов
Еда
12:20
Ученые назвали главную причину измен
Любовь
07:10
Как быстро набрать вес худой девушке
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение