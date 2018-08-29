Модные тренды: 13 кожаных вещей на все сезоны

Сколько бы не говорили защитники животных, о том, что натуральная кожаная одежда, это плохо, все равно, изделия из этого материала не перестают пользоваться огромной популярностью. А коллекции нового сезона — очередное подтверждение того, что кожа в гардеробах задержится надолго. Модные тренды: 13 кожаных вещей на все сезоныСегодня, химическая промышленность на столько серьезно продвинулась вперед, что порой краней сложно отличить искусственную кожу от натуральной. И только при близком рассмотрении, а порой только потрогав ее, можно определить какая из, была использована при пошиве того или иного изделия. Видимо, все же, не только удобство и практичность материала нужно брать за основу популярности, но и сам вид вещей, сшитых из кожи, будь-то натуральной, или искусственной.

Итак, на какую одежду из кожи стоит обратить внимание этой осенью:

Косуха Цвет не имеет значения — будь то глубокий черный или вызывающий красный, в любом случае косуха будет незаменима долго, и этой осенью, и весной следующего ггода.

Брюки

При правильном подборе образа, кожаные брюки могут выглядеть очень нежно и стильно, особенно в сочетании с уютным свитером и белыми кедами.

К слову, совсем недавно Кайли Дженнер появилась на глазах у папарацци в кожаном аутфите. Кожаный топ, кожаные брюки и даже сапоги кожаные, на Кайли смотрелись вполне эффектно и очень стильно.

Юбка и платье Кожаная юбка или платье давно стали желанным приобретением чуть ли не каждой девушки. Юбки в сочетании с красивыми блузками претендуют на звание must have, а платья из кожи на столько красивы и удобны, что отказаться от подобного приобретения, практически невозможно.

Чтобы точно понимать, что именно хочется приобрести, стоит заранее подобрать и изучить желанные вещи. В нашей галерее, можно посмотреть что предлагают носить из кожи известные бренды.

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