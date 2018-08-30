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Открытие 75-го Венецианского кинофестиваля: невеста Роналду пришла в платье с дерзким разрезом, а Уоттс выбрала наряд не по возрасту
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Открытие 75-го Венецианского кинофестиваля: невеста Роналду пришла в платье с дерзким разрезом, а Уоттс выбрала наряд не по возрасту 

WMJ.ru + ещё 3 35 минут назад
Фото: WMJ.ru
В Италии стартовал 75-й Венецианский кинофестиваль.
На итальянском острове Лидо стартовал Венецианский кинофестиваль. На красной дорожке в день открытия появились Наоми Уоттс, которая в 49 лет решила предстать перед публикой в образе блондинки в розовом, Изабель Гулар, Клеманс Поэзи, Барбара Палвин, Райан Гослинг, Кристоф Вальц и многие другие. Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес впервые появилась на кинофестивале. Молодая мама для дебюта выбрала черное прозрачное платье с откровенным разрезом.
В этом году в фестивале участвует 21 картина. А вот внеконкурсных фильмов еще больше. Одной из картин будет режиссерский дебют Брэдли Купера «Звезда родилась», главную роль в котором сыграла Леди Гага.
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Фото:Global Look Press, Getty Images
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