Венецианский кинофестиваль 2018. Открытие. Лучшие образы ковровой дорожки

Сегодня, в Венеции открылся юбилейный 75-й ежегодный Венецианский международный кинофестиваль. Венецианский кинофестиваль 2018. Открытие. Лучшие образы ковровой дорожкиКаждый год, в конце лета, в один из самых красивых городов Италии съезжаются самые известные звезды мира. Местом притяжения, на несколько дней становится Венеция, а причиной, международный Венецианский кинофестиваль. В этом году, в 75-й раз фестиваль принимает участников и гостей события. И, как обычно, его открытие ознаменовалось красной ковровой дорожкой, по которой дефилировали невероятно красивые гостьи, демонстрируя самые невероятные платья. Изабель Гулар Известная супермодель Изабель Гулар (Izabel Goulart) выбрала для прохода по ковровой дорожке серебристое платье с глубоким декольте от Альберты Феретти.

Сара Сампайо Сара Сампайо (Sara Sampaio) в этом году выбрала платье нюдового цвета от Армани, подчеркнув тем самым и без того красивую фигуру.

Фьямметта Чиконья Молодая актриса Фьямметта Чиконья (Fiammetta Cicogna) появилась на ковровой дорожке в платье в мелкий горошек из коллекции Лоренцо Серафини Осень/ Зима 2018, открыв соблазнительные плечи и грудь.

Наоми Уоттс Наоми Уоттс (Naomi Watts) в многослойном розовом платье от Армани элегантна и абсолютно красива.

Оливия Хэмилтон Оливия Хэмилтон (Olivia Hamilton) выбрала нежно розовое платье с оборками J. Mendel PF18.

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