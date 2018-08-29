Венецианский кинофестиваль: Лучшие образы прошлого года 

Во время популярных светских событий ковровые дорожки превращаются в подиумы, где знаменитости демонстрируют наряды не хуже профессиональных моделей. В ожидании первых выходов гостей Венецианского кинофестиваля в этом году вспоминаем самые удачные прошлогодние образы. Венецианский кинофестиваль: Лучшие образы прошлого годаАмаль Клуни Прошлогодний кинофестиваль стал первым совместным выходом
Джорджа и Амаль Клуни после рождения их детей. В Италию они отправились ради
картины «Субурбекон» с Мэттом Дэймоном, где Джордж Клуни выступил в качестве
сценариста и режиссера. Джордж отдал предпочтение классике и выбрал черный
костюм, а Амаль лавандовое платье Versace.
Актриса Аманда Сейфрид отправилась на Лидо в компании съемочной
группы фильма «Первая реформаторская церковь». Для премьеры актриса выбрала черное
платье от Alexander McQueen
с цветочной вышивкой.
Дженнифер Лоуренс в прошлом году представляла фильм «Мама!»
в компании со своим бывшим возлюбленным режиссером Дарреном Аранофски и Хавьером Бардемом. На премьере Дженнифер появилась в платье Dior, её фотографии еще долго мелькали в модных хрониках.
Хавьер Бардем в 2017 году успел также сняться в фильме «Любить
Пабло» в роли наркобарона Пабло Эскобара. Партнером Бардема по съемочной площадке
стала его жена Пенелопа Крус. Для премьерного показа фильма Пенелопа, как верная
поклонница модного дома Versace,
выбрала белое платье бренда.
У звезды независимого кино Хлои Севиньи давно сложились
дружеские отношения с брендом Miu Miu. Первый раз Хлоя позировала для рекламной
кампании дома в 1996 году, вернулась к этой роли в 2012 и сняла
короткометражный фильм для их проекта «Women’s Tales». На 74-ом Венецианском
кинофестивале Хлоя также появилась в комбинезоне в клетку виши от Miu Miu.
Редкое светское мероприятие обходится без участия моделей. В 2017 году среди гостей кинофестиваля была замечена ангел Victoria’s Secret,
Стелла Максвелл, которая демонстрировала свои длинные ноги в нежно-розовом
платье Twinset.
Тина Кунаки
Тина Кунаки посетила прошлогоднюю Мостру без Венсана Касселя
и вышла на красную дорожку в откровенном черном платье в пол.
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