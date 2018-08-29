Венецианский кинофестиваль: Лучшие образы прошлого года

Во время популярных светских событий ковровые дорожки превращаются в подиумы, где знаменитости демонстрируют наряды не хуже профессиональных моделей. В ожидании первых выходов гостей Венецианского кинофестиваля в этом году вспоминаем самые удачные прошлогодние образы. Венецианский кинофестиваль: Лучшие образы прошлого года Амаль Клуни Прошлогодний кинофестиваль стал первым совместным выходом

Джорджа и Амаль Клуни после рождения их детей. В Италию они отправились ради

картины «Субурбекон» с Мэттом Дэймоном , где Джордж Клуни выступил в качестве

сценариста и режиссера. Джордж отдал предпочтение классике и выбрал черный

костюм, а Амаль лавандовое платье Versace.

Актриса Аманда Сейфрид отправилась на Лидо в компании съемочной

группы фильма «Первая реформаторская церковь». Для премьеры актриса выбрала черное

платье от Alexander McQueen

с цветочной вышивкой.

Дженнифер Лоуренс в прошлом году представляла фильм «Мама!»

в компании со своим бывшим возлюбленным режиссером Дарреном Аранофски и Хавьером Бардемом . На премьере Дженнифер появилась в платье Dior, её фотографии еще долго мелькали в модных хрониках.

Хавьер Бардем в 2017 году успел также сняться в фильме «Любить

Пабло» в роли наркобарона Пабло Эскобара. Партнером Бардема по съемочной площадке

стала его жена Пенелопа Крус. Для премьерного показа фильма Пенелопа, как верная

поклонница модного дома Versace,

выбрала белое платье бренда.

У звезды независимого кино Хлои Севиньи давно сложились

дружеские отношения с брендом Miu Miu. Первый раз Хлоя позировала для рекламной

кампании дома в 1996 году, вернулась к этой роли в 2012 и сняла

короткометражный фильм для их проекта «Women’s Tales». На 74-ом Венецианском

кинофестивале Хлоя также появилась в комбинезоне в клетку виши от Miu Miu.

Редкое светское мероприятие обходится без участия моделей. В 2017 году среди гостей кинофестиваля была замечена ангел Victoria’s Secret,

Стелла Максвелл, которая демонстрировала свои длинные ноги в нежно-розовом

платье Twinset.

Тина Кунаки

Тина Кунаки посетила прошлогоднюю Мостру без Венсана Касселя

и вышла на красную дорожку в откровенном черном платье в пол.

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