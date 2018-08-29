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Венецианский кинофестиваль: Лучшие образы прошлого года
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Венецианский кинофестиваль: Лучшие образы прошлого года 

Fraufluger.ru 1 час назад
Фото: Fraufluger.ru
Во время популярных светских событий ковровые дорожки превращаются в подиумы, где знаменитости демонстрируют наряды не хуже профессиональных моделей. В ожидании первых выходов гостей Венецианского кинофестиваля в этом году вспоминаем самые удачные прошлогодние образы. Венецианский кинофестиваль: Лучшие образы прошлого годаАмаль Клуни Прошлогодний кинофестиваль стал первым совместным выходом
Джорджа и Амаль Клуни после рождения их детей. В Италию они отправились ради
картины «Субурбекон» с Мэттом Дэймоном, где Джордж Клуни выступил в качестве
сценариста и режиссера. Джордж отдал предпочтение классике и выбрал черный
костюм, а Амаль лавандовое платье Versace.
Аманда Сейфрид
Актриса Аманда Сейфрид отправилась на Лидо в компании съемочной
группы фильма «Первая реформаторская церковь». Для премьеры актриса выбрала черное
платье от Alexander McQueen
с цветочной вышивкой.
Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс в прошлом году представляла фильм «Мама!»
в компании со своим бывшим возлюбленным режиссером Дарреном Аранофски и  Хавьером Бардемом. На премьере Дженнифер появилась в платье Dior, её фотографии еще долго мелькали в  модных хрониках.
Пенелопа Крус
Хавьер Бардем в 2017 году успел также сняться в фильме «Любить
Пабло» в роли наркобарона Пабло Эскобара. Партнером Бардема по съемочной площадке
стала его жена Пенелопа Крус. Для премьерного показа фильма Пенелопа, как верная
поклонница модного дома Versace,
выбрала белое платье бренда.
Хлоя Севиньи
У звезды независимого кино Хлои Севиньи давно сложились
дружеские отношения с брендом Miu Miu. Первый раз Хлоя позировала для рекламной
кампании дома в 1996 году, вернулась к этой роли в 2012 и сняла
короткометражный фильм для их проекта «Women’s Tales». На 74-ом Венецианском
кинофестивале Хлоя также появилась в комбинезоне в клетку виши от Miu Miu.
Стелла Максвелл
Редкое светское мероприятие обходится без участия моделей. В  2017 году среди гостей кинофестиваля была замечена ангел Victoria’s Secret,
Стелла Максвелл, которая демонстрировала свои длинные ноги в нежно-розовом
платье Twinset.
Тина Кунаки
Тина Кунаки посетила прошлогоднюю Мостру без Венсана Касселя
и вышла на красную дорожку в откровенном черном платье в пол.
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