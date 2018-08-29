Мода на винтаж: что выбрать и где купить

Мода на винтаж, наверное, одно из самых парадоксальных словосочетаний. С одной стороны, как вещи, созданные десятилетия назад, могут быть модными? А с другой — мода все-таки циклична. Вместе с нашим экспертом мы выяснили, что же принято называть винтажными вещами, где их искать в Москве и как выбирать.

Винтаж — это в первую очередь вещи с историей. Для меня это главное отличие от second hand, c которым винтаж часто путают. Ключевая разница в том, что винтажная — это прошедшая несколько ступеней отбора одежда, то есть специально кем-то найденная, отобранная и представленная в определенном контексте.

Если говорить о формальных общепринятых рамках, то вещи должны быть старше 15 лет (кто-то говорит 20 лет, кто-то — 30 лет) и отражать дух времени создания этой вещи. Именно так работаем мы, винтажные дилеры: отбираем вещи, находим стоящие и ищем стиль, в котором выгоднее преподнести тот или иной предмет гардероба.

Как выбрать действительно крутую винтажную вещь

Для себя я делю действительно стоящие винтажные вещи на две категории: универсальные, вне времени (например, блейзер Ralf Lauren или тренч Burberry) и остромодные вещи, которые возвращаются в моду с определенным циклом, как, например, сейчас DIOR SADDLE BAG или узкие очки, которые пережили в прошлом сезоне модное перерождение.

Собственно, вещи из этих двух категорий и есть то, на что нужно обращать внимание: вневременная классика и остромодная одежда, отвечающая трендам актуального сезона.

Второе, на что стоит обратить внимание, — это бренд. Покупка винтажных образов — прекрасный бюджетный способ прикоснуться к величественной истории какого-то модного гиганта и ощутить себя частью той эпохи. Помимо того что каждый шов пропитан историей, за небольшие деньги ты получаешь исключительные материалы, лекала и идеальную, выверенную годами посадку. Например, винтажный жакет от Dior — это не просто вещь. Ты только представь, какой путь прошел он от разработки лекала в лаборатории в Париже 1980-х до твоего гардероба.

Возраст. Конечно же, чем вещь старше, а ее состояние лучше, тем ценнее она становиться на рынке. Однако если ты нашла оригинальный бомбер 91-го года, не спеши отбрасывать его в сторону. В настоящее время это неплохое инвестиционное вложение, ведь с годами цена его будет только расти, главное — сохранить вещь в отличном состоянии.

Качество. Винтажные вещи — один из способов сэкономить на действительно качественной одежде. Поэтому обращай внимание на состав. Иногда пиджаки из стопроцентной шерсти, платья из стопроцентного шелка и кашемировые пальто можно приобрести по цене полиэстера из масс-маркета.

Есть несколько правил, на что обратить внимание при покупке винтажной вещи, чтобы избежать обмана:

— Внешний вид этикетки (цвет, размер, в каком месте вшита);

— Шрифт на лейбле;

— Линейка размеров (корректировалась со временем);

— Строчный и обметочный швы;

— Состав ткани.

На что стоит обращать внимание при выборе винтажных украшений

Винтажными могут быть как драгоценности, так и (гораздо чаще) бижутерия. Правила покупки украшений в целом схожи с правилами приобретения одежды: обращай внимание на универсальность, бренд, возраст и состояние. Иногда люди не понимают, почему серьги Givenchy могут стоить дешевле, чем клипсы от никому не известного бренда. Все дело в тиражированности. Украшение из малотиражной коллекции, иногда от закрывшейся фирмы может стоить гораздо дороже, чем, например, типовое ювелирное изделие от Chanel , пускай и аналогичного периода.

Винтажные украшения часто сопровождает клеймо фирмы. Цену на них формирует баланс между состоянием вещи, ее художественной ценностью, материалами и степенью растиражированности. Главное, что стоит сделать, — это научиться отличать винтажные украшения от украшений в винтажном стиле. Обращай в первую очередь внимание на материалы, все-таки в винтажных украшениях ты не найдешь дешевого бижутерного сплава, иначе они просто бы не дошли на наших дней.

Что касается обработки изделий, то тут все достаточно просто: для этих целей может подойти обычный медицинский спирт, в котором смачивают ватный тампон и протирают дужку сережки. Можно обрабатывать серьги спиртовыми настойками прополиса, календулы, перекисью водорода или хлоргексидина. Аккуратнее стоит быть с эмалью и камнями.

Где искать винтаж в Москве

Поскольку рынок винтажа в Москве все же пока далек от европейского, то я очень рада тому, что каждый день появляются новые магазины и шоурумы — собственно, мы и формируем этот рынок.