Супермодель прибыла на открытие Венецианского фестиваля в «голом

И сразу оказалась в центре внимания фотографов.

33-летняя Изабель Гулар , бразильская супермодель, одна из ангелов Victoria’s Secret, приехала в Италию на открытие юбилейного 75-го Венецианского кинофестиваля накануне вечером. И уже решила примерить один из смелых вечерних нарядов. Платье с принтом полька-дот (а проще говоря, «горох») ничуть не скрывало ее прелестей — оно было абсолютно прозрачным!

Брюнетка сразу же начала позировать фотографам, которые, похоже, забыв про остальных гостей, сопроводили ее чуть ли не до самого отеля.

Что и говорить, несмотря на то, что ей за 30, Изабель Гулар — обладательница одной из самых завидных фигур среди моделей. Ее тело выглядит так, будто его выточили умелые скульпторы.

Сама же Изабель признается, что уделяет много времени спорту, причем в ее арсенале не только классический фитнес и силовые упражнения в тренажерном зале, но и «авторские» тренировки, которые она устраивает сама себе в самых неожиданных местах — например, на движущемся эскалаторе.

Интересно, решится ли она выйти в этом платье на красную дорожку фестиваля? Скорее всего — да, если, конечно, не привезла в одном из своих многочисленных чемоданов еще более смелый наряд? Ведь свое безупречное тело Гулар никогда не прочь продемонстрировать во всей красе. Кажется, ее модный арсенал полностью состоит из всего прозрачного, короткого и очень откровенного. Например, на одну из модных вечеринок в Милане она пришла в полностью прозрачных брюках-кюлотах, на Каннский фестиваль надела боди со шлейфом, на презентацию Vogue Italia заявилась в одном лифчике…

Кстати, на прошлом Венецианском фестивале модель блистала в свитшоте с надписью на груди и прозрачном кусочке ткани, который даже юбкой-то назвать сложно. И между прочим, приковала к себе больше внимания, чем признанные кинозвезды. Мы решили вспомнить самые соблазнительные образы Изабель Гулар за прошедший год.

Изабель Гулар на Венецианском кинофестивале-2017

Изабель Гулар

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