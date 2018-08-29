Изготовление разноцветной «плетеной» керамики в провинции Хэнань

Цзяоцзо /пров. Хэнань/, 28 августа / Синьхуа / — При изготовлении керамики в стиле цзяотай мастера используют особую технику «переплетения» кусков глины различного цвета. Этот стиль имеет многолетнюю историю. Фотографии Синьхуа/Фэн Дапэн

Цзяоцзо /пров. Хэнань/, 28 августа /Синьхуа/ — При изготовлении керамики в стиле цзяотай мастера используют особую технику «переплетения» кусков глины различного цвета. Этот стиль имеет многолетнюю историю. Фотографии Синьхуа/Фэн Дапэн

Цзяоцзо /пров. Хэнань/, 28 августа /Синьхуа/ — При изготовлении керамики в стиле цзяотай мастера используют особую технику «переплетения» кусков глины различного цвета. Этот стиль имеет многолетнюю историю. Фотографии Синьхуа/Фэн Дапэн

Цзяоцзо /пров. Хэнань/, 28 августа /Синьхуа/ — При изготовлении керамики в стиле цзяотай мастера используют особую технику «переплетения» кусков глины различного цвета. Этот стиль имеет многолетнюю историю. Фотографии Синьхуа/Фэн Дапэн

Цзяоцзо /пров. Хэнань/, 28 августа /Синьхуа/ — При изготовлении керамики в стиле цзяотай мастера используют особую технику «переплетения» кусков глины различного цвета. Этот стиль имеет многолетнюю историю. Фотографии Синьхуа/Фэн Дапэн

Цзяоцзо /пров. Хэнань/, 28 августа /Синьхуа/ — При изготовлении керамики в стиле цзяотай мастера используют особую технику «переплетения» кусков глины различного цвета. Этот стиль имеет многолетнюю историю. Фотографии Синьхуа/Фэн Дапэн

Цзяоцзо /пров. Хэнань/, 28 августа /Синьхуа/ — При изготовлении керамики в стиле цзяотай мастера используют особую технику «переплетения» кусков глины различного цвета. Этот стиль имеет многолетнюю историю. Фотографии Синьхуа/Фэн Дапэн

Цзяоцзо /пров. Хэнань/, 28 августа /Синьхуа/ — При изготовлении керамики в стиле цзяотай мастера используют особую технику «переплетения» кусков глины различного цвета. Этот стиль имеет многолетнюю историю. Фотографии Синьхуа/Фэн Дапэн

Цзяоцзо /пров. Хэнань/, 28 августа /Синьхуа/ — При изготовлении керамики в стиле цзяотай мастера используют особую технику «переплетения» кусков глины различного цвета. Этот стиль имеет многолетнюю историю. Фотографии Синьхуа/Фэн Дапэн

Цзяоцзо /пров. Хэнань/, 28 августа /Синьхуа/ — При изготовлении керамики в стиле цзяотай мастера используют особую технику «переплетения» кусков глины различного цвета. Этот стиль имеет многолетнюю историю. Фотографии Синьхуа/Фэн Дапэн