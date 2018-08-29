Ожоги на полтела не помешали девушке стать моделью

Откровенные фотографии 18-летней модели из Комсомольска-на-Амуре с 50-процентными ожогами кожи потрясли российское интернет-сообщество. Смотрите на видео, как девушка снимается в социальной рекламе

Светлана Алексеевна снимается в социальной рекламе, чтобы привлечь внимание к людям с необычной внешностью и принять им свое тело. Она также помогает подросткам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. По ее собственной истории жизни, вполне можно снимать триллер. В 4-летнем возрасте, оставшись дома вечером одна, она случайно подожгла на себе платье, решив зажечь свечу. Всегда пьющей мамы рядом не было. Поход в магазин, который затянулся для женщины до поздней ночи, обернулся трагедией для ее дочери.

В Москве девушка всего несколько недель, но ее уже разрывают модельные агентства и социальные проекты. Она не стесняется своего тела — хотя 50% на нем — один сплошной шрам от ожога.