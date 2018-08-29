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Nina Ricci представили новых креативных директоров
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Nina Ricci представили новых креативных директоров 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
В марте стало известно, что креативный директор Nina Ricci покидает свой пост после трехлетнего сотрудничества. Гийом Анри завершил свою работу коллекцией осень-зима 2018. После этого Nina Ricci не давали никаких намеков по поводу нового креативного директора, но сегодня молчание бренда прервалось.
Креативный отдел компании возглавят сразу два новых дизайнера, чьи имена мало кому покажутся знакомыми. Это Рушеми Боттер, который учился в Академии изящных искусств в Антверпене, и Лиси Херребрюг из Амстердама.
До того, как начать работу в Nina Ricci, дизайнеры работали над брендом мужской одежды Botter. Первая коллекция марки принесла паре премию Дриса ван Нотена, Энн Демельмейстер и главный приз Hyères Festival. После этого на Рушеми и Лиси обратило внимание руководство Puig, в чей состав входит Nina Ricci.
Увидеть первые коллекции под руководством новых креативных директоров можно будет на парижской Неделе моды. Это будут pre-fall 2019 и осень-зима 2019.
Гийом Анри и Рушеми Боттер
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