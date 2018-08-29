Юбка-плиссе: вы и не думали, что так можно

Среди множества актуальных моделей в вашем гардеробе наверняка найдётся юбка-плиссе четырёхлетней давности. Скорее всего, это однотонная юбка длины макси. Довольно скучная картина, если не дополнить образ интересным верхом, аксессуарами и модной стрижкой. Но сегодня дизайнеры спасают ситуацию, предлагая микс нескольких трендов в одном, — и плиссированная юбка становится самым ярким элементом наряда. Рассматриваем трендовые модели и меняем старое на новое.

Леопард — хит сезона

В холодное время года мы привыкли утепляться кто натуральным, кто искусственным мехом, поэтому и анималистичный принт для нас привычнее на верхней одежде. Но только не этой осенью. Попробуйте переместить его в нижнюю часть тела и подберите себе юбку с расцветкой леопарда. Кошачья походка обеспечена: летящий силуэт в сочетании с диким принтом придаст динамику образу. В нём можно смело отправляться на охоту за следующей, не менее трендовой юбкой.

Принт на принт

А у вас бывает так, что хочется всего и сразу, но нужно выбрать что-то одно? Когда после летних удовольствий остались деньги только на одну юбку, берите ту, что сочетает в себе несколько принтов. Только сохраняйте бдительность: если в одной модели сумасшедшая комбинация цветов, выбирайте нейтральный верх и аксессуары. Юбка скажет всё сама за себя, и ей не нужны помощники, чтобы заявить о своей хозяйке.

Дисбаланс пропорций

Ровный край юбки уже несколько сезонов как классика, которая пока отошла на второй план и передала все лавры асимметрии. Эту тенденцию подхватил бренд Balenciaga и перенёс в осенне-зимний сезон. Надевайте яркую юбку с косым кроем, и ваш образ захочется разглядывать с головы до пят. Для самых смелых комплектов выбирайте модели наподобие Proenza Schouler. Плиссированная юбка сама по себе структурирована, а если у неё асимметричный низ и геометрическая расцветка — она становится экстрамодной.

«А я тут сбоку постою…»

Это вариант для тех, кто ещё не готов полностью облачиться в плиссе или наоборот, хочет кардинальных стилевых решений. Модный дом Givenchy сохраняет тренд на асимметрию, но делает это крайне аккуратно. Крой — прямой, сбоку — плиссированная вставка. Получается не только комбинация фасонов, но и тканей: теперь на шопинге не придётся разрываться между костюмом и шифоном. Берём всё и сразу!

Вторая кожа

Кожаной юбкой никого не удивишь, но вот кожаной плиссе — вполне. Очень комфортный и стильный вариант в холодные будни, когда радует только своё отражение в зеркале. Разве можно придумать более противоречивый микс, чем воздушная плиссированная юбка и грубоватая кожа? При помощи правильно подобранного джемпера выбираем или светлую, или тёмную сторону. А, может, вовсе создаём многослойный образ, выбрав оверсайз-свитер, как в нашем следующем варианте.

Не мой размерчик

Как бы ни врывалась нарочитая женственная юбка-плиссе в наш гардероб, мы, воспитанные на пиджаках с мужского плеча и огромных свитерах, в которые можно закутаться, зачастую предпочитаем комфортный стиль. Но поскольку осень — самое подходящее время для экспериментов с многослойными образами, смело выбираем разноцветную плиссированную юбку, свитер до кjлена и радуемся стильному осеннему наряду.