Семь устаревших модных правил для 40-летних: забудьте о них

Эти некогда актуальные советы прочно засели в сознании некоторых современных женщин, которым сегодня за 40. Предлагаем ознакомиться с нехитрым списком модных запретов, чтобы начать их… нарушать!

Не оголять ноги

Доля правды в этом правиле, конечно, есть: с возрастом кожа на коленях теряет эластичность, становится дряблой и выдает возраст. Но с новыми увлажняющими косметическими средствами подобная проблема у большинства женщин появляется ближе к 55 годам. Поэтому можно смело носить шорты длиной до середины бедра, юбки и платья чуть выше колена. Те, кто чувствует себя неуверенно, могут остановиться на длине до середины колена или миди.

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Носить одежду только с длинным рукавом

Прикрывать плечи рекомендуют только женщинам с лишним весом (для этого идеально подойдет рубашка мужского кроя). Всем остальным дамам можно и нужно носить любую одежду, включая сарафаны. При ухоженной зоне декольте в жаркий летний день рекомендованы приталенные модели с квадратным вырезом и принтом. Шелковый топ лаконичного кроя также будет смотреться стильно на женщине любого возраста. Если вы все-таки переживаете из-за состояния рук, советуем присмотреться к платьям и блузам с рукавом три четверти.

Платье с запахом и рукавами три четверти подчеркнет красивое декольте, а сарафан с принтом создаст четкий и женственный силуэт.

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Избегать облегающих вещей

Если у вас стройная фигура, вы занимаетесь спортом или просто довольны своим телом, зачем облачаться в балахоны только потому, что так делают многие женщины 45–50 лет? Если вы всегда любили скинни или джеггинсы — сохраняйте и дальше свои пристрастия. Только обращайте внимание на посадку: высокая или средняя всегда лучше, чем низкая. Также можно надеть обтягивающий лонгслив или футболку с кюлотами. Контраст в любом проявлении всегда выглядит стильно.

Забыть о рваных джинсах

Рваные модели джинсов носить можно: умеренное количество потертостей не навредит вашей репутации. Главное здесь — это гармоничное сочетание с другими элементами ансамбля. Конечно, спортивная обувь, майка-алкоголичка, рюкзак и крупные кожаные браслеты будут неуместны. А вот легкая женственная блуза, классический жилет, лодочки, утонченное колье и сумка-конверт — совсем другое дело.

Отказаться от каблуков

Это одна из самых распространенных ошибок, которую совершают зрелые женщины. После 40 каблуки помогают поддерживать осанку, делают походку более уверенной. К тому же они добавляют шарма и сексуальности, особенно в образы, где присутствуют элементы из денима. Но меру никто не отменял: «копытца» на шпильке с платформой, 15-сантиметровый каблук — это вульгарно не только после 40. Устойчивый каблук или «рюмочка» высотой до шести сантиметров — оптимальный вариант.

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Выбросить все раздельные купальники

Может, вообще отказаться от моря? Неизвестно, кто придумал такое правило, но ясно одно: это чушь. Купальники нужно подбирать по типу фигуры, а не по возрасту. Цельные, например, вообще не подходят женщинам с фигурой типа «яблоко» и «прямоугольник». Нежелательные объемы скроют раздельные модели вроде бандини (лиф без бретелей разной длины) с высокими трусиками или танкини (топ длиной до талии или бедер и широкие трусики).

Относиться с осторожностью к сочным цветам

Сорок лет — это не приговор и не трагедия, но почему-то многие женщины в этом возрасте начинают одеваться в траур или покупают одежду темных цветов, отчего выглядят еще старше. А ведь сочные цвета способны изменить не только ваше настроение, но и то, как вас будут воспринимать окружающие: с жалостью или с восхищением. Да, от неоновых цветов определенно стоит отказаться, но желтый, синий, небесно-голубой, лавандовый, коралловый, бирюзовый, оттенки драгоценных камней освежат любой ансамбль.

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