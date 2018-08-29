VFiles пригласят на показ всех желающих

Американкая платформа для молодых дизайнеров VFiles вместо традиционных модных показов проводят инетрактивные презентации, иммерсивные шоу и другие форматы. Ранее стало известно, что в этом сезоне VFiles вернутся неделю моды в Нью-Йорке — показ пройдет 5 сентября в 20:00, и уже назвали участников. Теперь основательница платформы Джули Энн Куэй сообщила, что показ пройдет на спортивной арене «Барклайс-центр» в Бруклине, а бесплатный билет может получить любой желающий, зарегистрировавшись на событие. Шоу будет включать в себя перформанс, показ короткометражных фильмов и выступление молодых локальных музыкантов.