In and Out от блогера Ксюши Дукалис: в чем стоит и в чем НЕ стоит ходить на вечеринки в Москве

Быть «Hello, my name is fabulous» (как приветствовала фейс-контроль Саманта Джонс ) — это стиль, но иногда нужно знать о мероприятиях немного больше, чем «интересует» на Facebook. Подробности и рассказала нам Ксюша:

«Для меня «serving looks» — обязательная часть любой вечеринки. По внутреннему ощущению я живу в Нью-Йорке в конце 70-х, и каждый выход в свет — это перформанс в ballroom в определенной категории: дива, спортивный шик, мягкий кэжуал и так далее. Все-таки у каждого мероприятия есть своя семиотика и хочется выглядеть соответствующе. Давайте пройдемся по листу тусовок и разберем, что total in, а что — без оглядки out:

Закрытая вечеринка?

Замечательно, ваше первое правило — не допускать очевидных провалов. К примеру, возьмем недавно отгремевшую #WomNight — самое глупое, что можно было надеть на вечеринку Gucci — собрать себе тотал-лук. Если какой-либо бренд делает тусовку, это не значит, что вы должны одеться, как манекен с их собственной витрины. Достаточно 1-2 вещей (например, юбки и сумки без кричащих лого). Отдать дань Алессандро Микеле можно было вдохновившись эстетикой последних показов и воплотив это, например, в легкой и чуть растрепанной прическе. Простота — In, нелепость — out.

Open-air Из душных танцевальных спэйсов перенесемся на open-air. Берем ежегодный пикник «Афиши» — как трудно объяснить человеку русскому, что не каждый летний фестиваль — это Coachella. Перхоть из блесток, стразы под ягодицами и даже перья — лишь малая часть аксессуарного террора, который я наблюдала. Фестивали — это веселая история про удобство. Нужно взять бомбер или ветровку на случай дождя, но ни в коем случае не тканные кеды, потому что дождь и грязь не щадят никого, а еще захватите поясную сумку или рюкзак, где будет все самое необходимое (вода, зарядный блок и тд). Комфорт лука для жарких танцев — in, настроение all fancy and sparkly — out.

Тематические

Я обожаю вечеринки с четким дресс-кодом, потому что это своеобразная дань карнавальной культуре. Открытие летнего сезона Стрелки, тематические вечеринки Deep Fried Friends или Дни Рождения, вдохновленные героями поп-культуры — мои фавориты. Например, одна моя подруга устроила праздник в Симачеве и попросила гостей одеться в стиле Ким и Канье. Кроп-топы, спорт-шик, монохром и сапоги — In, Balenciaga Triple S, нюдовый макияж и платья в пол в стиле «а вот такой выпускной» — Out.

Вечеринки, где я играю

Это уже совсем другая история. Когда я работаю, моя задача — создать людям праздник и поделиться с ними энергией. Как вы уже поняли, для меня веселье напрямую связано с красотой, поэтому играть в мешке из-под картошки — вариант так себе. Особенно учитывая, что большая часть рэп-музыки прославляет роскошь и гедонизм — согласитесь, возникнет легкий диссонанс. Я делаю большой акцент на топы — мой верх может быть асимметричным или из необычного материала. Обувь должна быть удобная. Можно надеть на себя хоть корсет Марии Антуанетты, но на ногах должно быть что-то, в чем ты можешь комфортно стоять и особенно танцевать несколько часов. Я люблю кроссовки Puma — у них много красивых дизайнов, при этом они женственные: кто еще использует бархат или сатин? Кеды и крупные аксессуары — in, шпильки в стиле red carpet — стопроцентный out.

В сентябре в Москве пройдет Red Bull Festival — там будет много электроники + это осенний open-air. Я планирую одеться минималистично и практично: кепка, черные джинсы, боди и плащ, или, возможно, бомбер, в карманы которого можно убрать и зарядку, и кошелек, и другие вещи классического «Save my Life» kit. Наряжаться на такие ивенты — апогей глупости. Повторяйте для себя правило с пикника «Афиши». Мораль сей басни такова: побыть super extra вы точно успеете — в нашем городе мест для этого действительно предостаточно. Но там, где над головой — только небо (чаще всего уже ночное), а не софиты, и рядом не гремят занавесы бус из Симачева, нужно выбирать простоту.