Воздушные змеи, песчаные пустыни Невады и умопомрачительные образы: смотрим горячий лукбук Agent Provocateur

Конец лета должен быть таким же ярким и фееричным, как и начало. Британский бренд нижнего белья и пляжной одежды Agent Provocateur не хочет мириться с завершением теплого сезона: Новый лукбук марки — это стильный протест против надвигающейся осени.

Многие грезят о бесконечном лете во сне, а Agent Provocateur делает это наяву. Бесконечные пустыни Невады, обжигающий кожу песок и беспечные улыбки — съемки нового лукбука проходили в несуществующем городке Блэк-Рок с его несуществующими безумными жителями, чей гимн — свобода. Леопардовые, красные, ярко-зеленые — новая коллекция купальников бренда создана для настоящих бунтарей, чей мятежный дух находит удовольствие в приключениях. Бикини в стиле 90-х и необычные асимметричные узоры — лукбук Agent Provocateur собрал вместе все летние тренды.

Дополненная экзотическими головными уборами дизайнера Полины Хасиной, преображенная волшебными взмахами кисточки визажиста Игоря Семушина и запечатленная профессиональным фотографом Дарьей Глуховой, коллекция представляет собой арт-коллаборацию, итогом которой стали яркие образы, напоминающие об уходящем лете.

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Фото:архивы пресс-служб