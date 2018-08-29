Ещё
Воздушные змеи, песчаные пустыни Невады и умопомрачительные образы: смотрим горячий лукбук Agent Provocateur
Далее:
Читайте также:
Ещё

Воздушные змеи, песчаные пустыни Невады и умопомрачительные образы: смотрим горячий лукбук Agent Provocateur 

WMJ.ru 14 минут назад
Фото: WMJ.ru
Конец лета должен быть таким же ярким и фееричным, как и начало. Британский бренд нижнего белья и пляжной одежды Agent Provocateur не хочет мириться с завершением теплого сезона: Новый лукбук марки — это стильный протест против надвигающейся осени.
Многие грезят о бесконечном лете во сне, а Agent Provocateur делает это наяву. Бесконечные пустыни Невады, обжигающий кожу песок и беспечные улыбки — съемки нового лукбука проходили в несуществующем городке Блэк-Рок с его несуществующими безумными жителями, чей гимн — свобода. Леопардовые, красные, ярко-зеленые — новая коллекция купальников бренда создана для настоящих бунтарей, чей мятежный дух находит удовольствие в приключениях. Бикини в стиле 90-х и необычные асимметричные узоры — лукбук Agent Provocateur собрал вместе все летние тренды.
Дополненная экзотическими головными уборами дизайнера Полины Хасиной, преображенная волшебными взмахами кисточки визажиста Игоря Семушина и запечатленная профессиональным фотографом Дарьей Глуховой, коллекция представляет собой арт-коллаборацию, итогом которой стали яркие образы, напоминающие об уходящем лете.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:архивы пресс-служб
WMJ.ru: последние новости
Сапоги «под питона», казаки, ботильоны-носки и не только: какую обувь купить на осень Винтажные вещи и аксессуары: как отличить, что выбрать и где купить Прощай, лето: Марго Робби и Лили-Роуз Депп релаксируют под солнцем в новой кампании Chanel
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Жить стало очень непросто»164
Звезды, заплатившие за славу смертью6
43-летняя азиатка поделилась секретом красоты3
Что не так с девушками известных мужчин46
Что стало с девочкой-маугли, жившей с обезьянами4
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
05:24
Знаменитости, у которых есть звездные двойники
Звёзды
04:46
Звездные дедушки с внуками и внучками
Звёзды Дети
04:42
Самые громкие расставания 2018 года
Звёзды Любовь
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
02:36
Знаменитости без грима и фотошопа
Звёзды Красота
00:40
Хирург рассказал об операциях на лице Варнавы
Звёзды
04:48
Звезды, которых развело рождение детей
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение