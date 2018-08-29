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Прозрачное платье и кружевное бра: первый образ Изабель Гулар на Венецианском кинофестивале
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Прозрачное платье и кружевное бра: первый образ Изабель Гулар на Венецианском кинофестивале 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Публикация от Philosophy di Lorenzo Serafini (@philosophyofficial) 28 Авг 2018 в 11:40 PDT  Сегодня, 29 августа, стартует ежегодный Венецианский кинофестиваль — 75-й по счету. Мы в предвкушении ожидаем, когда на церемонии открытия соберутся знаменитости в кутюрных нарядах. А пока следим за теми, кто вперед остальных прибыл в Италию и уже успел попасть в объективы местных фотографов.
Так, в сети появились свежие снимки топ-модели Изабель Гулар: первым нарядом, который она продемонстрировала в Венеции, стало прозрачное платье в пол из черного тюля с золотыми нашивками-горошинами по всей длине от бренда Philosophy. Сквозь наряд просвечивало нижнее белье: черные трусы с высокой талией и кружевное бра с треугольными чашками.
Если для дневных мероприятий на фестивале Изабель выбрала такой роскошный образ, то чего же нам ждать от нее вечером?
Публикация от Philosophy di Lorenzo Serafini (@philosophyofficial) 28 Авг 2018 в 9:50 PDT
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