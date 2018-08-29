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Рианна выпустила аромат Reb'l Fleur Love Always
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Рианна выпустила аромат Reb'l Fleur Love Always 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
Рианна представила новый аромат, который называется Reb'l Fleur Love Always. По словам певицы, это дерзкая сестра другого парфюма, который она выпустила, — Reb'l Fleur.
На создание аромата Рианну вдохновила жизнь на Барбадосе, где она родилась. Композиция нового аромата состоит из нот сливы, персика, фиалки, кокосовой воды и гибискуса. Базовые ноты Reb'l Fleur Love Always — амбра, мускус, ваниль и пачули. Аромат можно приобрести на сайте за 60 долларов.
Напоминаем, что 12 сентября поп-дива устроит презентацию новой коллекции собственного бренда нижнего белья Savage x Fenty на Неделе моды в Нью-Йорке.
Reb'l Fleur Love Always
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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