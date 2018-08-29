У подножия Эвереста прошел модный показ

Показ традиционной тибетской одежды прошел в горном лагере у подножья Джомолунгмы (Эвереста).

Как сообщает Медиакорпорация Китая, на днях прошел культурно-туристический фестиваль «Джомолунгма 2018», который прошел у подножья высочайшей вершины Земли. В рамках фестиваля проводилось множество культурно-развлекательных мероприятий.

Одним из наиболее ярких стал показ тибетской национальной одежды в горном лагере Джомолунгмы, расположенном на высоте 5,2 тыс. м над уровнем моря. В шоу приняли участие 14 моделей, одетых в разнообразные тибетские платья.