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5 секретов стиля Виктории Бекхэм, которые стоит взять на вооружение всем
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5 секретов стиля Виктории Бекхэм, которые стоит взять на вооружение всем 

Grazia 1 час назад
Фото: Grazia
Не бояться контрастных сочетаний
В последнее время Виктория Бекхэм без ума от контрастных сочетаний в одежде. Ее красно-синие и оранжево-фиолетовые образы всегда выглядят сбалансированно и уместно, потому что она делает ставку на многослойность и не включает в образ больше двух ярких цветов одновременно. Обратите внимание: во всех ее удачных выходах одному цвету достается главная роль, а другому — поддерживающая. Объем цветовых блоков не должен быть сопоставимым.
Делать ставку на обувь
Белые туфли и ботильоны, безусловно, — одна из самых горячих покупок сезона. А заодно деталь, которая может «сделать» весь образ. Обратите внимание на этот образ Виктории Бекхэм: черная юбка, черный джемпер, очки и полное отсутствие аксессуаров. Он был бы донельзя скучным, если бы не модные (и особенно заметные в этом луке) белые туфли.
Носить большую сумку как клатч
Лет десять назад весь мир копировал фирменную манеру Вики носить огромную сумку на локте, чуть отставив кисть в сторону. Теперь время новых приемов: носить мягкие вместительные шоперы как клатч, продев предплечье в ручки и придерживая сумку под донышко.
Не бояться формальных костюмов
После исчерпывающего гида, как выбрать идеальный костюм, который составила наш колумнист дизайнер Виктория Ирбаиева, стереотип, будто формальные брюки, жилеты и жакеты уместны только в офисах или на мероприятиях со строгим дресс-кодом, должен был развеяться. Но если вы по-прежнему сомневаетесь, уместны ли костюмы на вечеринках, посмотрите на этот снимок Виктории Бекхэм.
Быть проще
Less is more («меньше — значит, больше») — краеугольный камень концепции минимализма и любимый девиз Виктории Бекхэм. Она с ловкостью сочетает простые вещи в гармоничные ансамбли, отказывается от заметных аксессуаров и броского макияжа и все равно выглядит так, будто вот-вот выйдет на подиум — все благодаря продуманным сочетаниям ярких цветов.
Фото: Getty images Russia, Rex features/Fotodom, Splash news/Gallo Images
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