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Историк моды Александр Васильев откроет в Красноярске выставку нарядов российских певиц
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Историк моды Александр Васильев откроет в Красноярске выставку нарядов российских певиц 

360tv.ru 42 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Александр Васильев привезет в Красноярск сценические наряды известных советских и российских артисток. Выставка «Звуки моды» откроется 4 сентября в музейном центре «Площадь Мира», сообщил портал Sibnovosti.ru.
«В России именно певицы всегда задавали тон в моде, являлись главными ориентирами в мире модных тенденций и объектами подражания миллионов женщин. Каждая проецировала со сцены свой неповторимый стиль», — цитирует издание сообщения организаторов проекта.
Известно, что жители Красноярска смогут увидеть костюмы Клавдии Шульженко, Любови Успенской, Ларисы Долиной, Тамары Гвердцители, Алены Свиридовой, Таисии Повалий, Лолиты. Все наряды хранятся в частной коллекции Васильева, которая является крупнейшей в мире.
Выставка продлится до 20 января.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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