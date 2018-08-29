Историк моды Александр Васильев откроет в Красноярске выставку нарядов российских певиц

Александр Васильев привезет в Красноярск сценические наряды известных советских и российских артисток. Выставка «Звуки моды» откроется 4 сентября в музейном центре «Площадь Мира», сообщил портал Sibnovosti.ru.

«В России именно певицы всегда задавали тон в моде, являлись главными ориентирами в мире модных тенденций и объектами подражания миллионов женщин. Каждая проецировала со сцены свой неповторимый стиль», — цитирует издание сообщения организаторов проекта.

Выставка продлится до 20 января.