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Историк моды Александр Васильев везёт в Красноярск коллекцию нарядов звёзд
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Историк моды Александр Васильев везёт в Красноярск коллекцию нарядов звёзд 

АиФ Красноярск + ещё 3 17 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
В экспозиции будут представлены уникальные сценические костюмы знаменитостей: Клавдии Шульженко, Любови Успенской, Ларисы Долиной, Тамары Гвердцители, Алены Свиридовой, Таисии Повалий, Лолиты, Николая Баскова и других.
«Костюмы из знаменитой коллекции историка моды Александра Васильева составили первую в нашей стране экспозицию, наглядно соединившую в себе два таких понятия как «мода» и «музыка», — говорят в красноярском музейном центре.
Выставка будет работать с 4 сентября до 20 января в музейном центре «Площадь Мира».
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