Историк моды Александр Васильев везёт в Красноярск коллекцию нарядов звёзд

«Костюмы из знаменитой коллекции историка моды Александра Васильева составили первую в нашей стране экспозицию, наглядно соединившую в себе два таких понятия как «мода» и «музыка», — говорят в красноярском музейном центре.

Выставка будет работать с 4 сентября до 20 января в музейном центре «Площадь Мира».