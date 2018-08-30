Историк моды Александр Васильев везёт в Красноярск коллекцию нарядов звёзд 

В экспозиции будут представлены уникальные сценические костюмы знаменитостей: Клавдии Шульженко, Любови Успенской, Ларисы Долиной, Тамары Гвердцители, Алены Свиридовой, Таисии Повалий, Лолиты, Николая Баскова и других.
«Костюмы из знаменитой коллекции историка моды Александра Васильева составили первую в нашей стране экспозицию, наглядно соединившую в себе два таких понятия как «мода» и «музыка», — говорят в красноярском музейном центре.
Выставка будет работать с 4 сентября до 20 января в музейном центре «Площадь Мира».