Валентина Ферраньи создала капсулу для Twinset в честь свадьбы сестры Кьяры

Валентина Ферраньи решила по-особенному отпраздновать важное событие в жизни сестры Кьяры и вместе с дизайнерами Twinset создала коктейльное платье, в котором появится на вечеринке 31 августа. Блогер сделала выбор в пользу шелкового наряда, украшенного кружевом. Приобрести его можно будет в избранных бутиках Twinset и в интернет-мгазине прямо в день свадьбы, 1 сентября. Торжество пройдет в маленьком сицилийском городке Ното — здесь родилась мама Кьяры Марина ди Гуардо. Бойфренд девушки, рэпер Fedez, сделал ей предложение прямо на сцене во время выступления в Вероне. С нетерпением ждем подвенечного наряда невесты. Вполне возможно, автором станет итальянский дизайнер: Кьяру часто видят в Gucci и Versace, а пару лет назад девушка снялась в нарядах свадебного бренда Pronovias.

Cuore in arresto, favorisca i sentimenti Публикация от Chiara Ferragni (@chiaraferragni) 7 Май 2017 в 9:42 PDT