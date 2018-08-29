Ещё
Валентина Ферраньи создала капсулу для Twinset в честь свадьбы сестры Кьяры
Далее:
Читайте также:
Ещё

Валентина Ферраньи создала капсулу для Twinset в честь свадьбы сестры Кьяры 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Валентина Ферраньи решила по-особенному отпраздновать важное событие в жизни сестры Кьяры и вместе с дизайнерами Twinset создала коктейльное платье, в котором появится на вечеринке 31 августа. Блогер сделала выбор в пользу шелкового наряда, украшенного кружевом. Приобрести его можно будет в избранных бутиках Twinset и в интернет-мгазине прямо в день свадьбы, 1 сентября. Торжество пройдет в маленьком сицилийском городке Ното — здесь родилась мама Кьяры Марина ди Гуардо. Бойфренд девушки, рэпер Fedez, сделал ей предложение прямо на сцене во время выступления в Вероне. С нетерпением ждем подвенечного наряда невесты. Вполне возможно, автором станет итальянский дизайнер: Кьяру часто видят в Gucci и Versace, а пару лет назад девушка снялась в нарядах свадебного бренда Pronovias.
Cuore in arresto, favorisca i sentimenti Публикация от Chiara Ferragni (@chiaraferragni) 7 Май 2017 в 9:42 PDT
Harper’s Bazaar: последние новости
5 хитростей, которые помогут уверенно ходить на каблуках Брижит Макрон и кронпринцесса Мэри в алых нарядах на встрече в Копенгагене Костюмы, пальто, платья и миди-юбки в стиле 80-х, которые мы будем носить всю осень, в лукбуке I AM studio
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я завела второго мужа»17
Звезды, заплатившие за славу смертью6
Что не так с девушками известных мужчин48
Как выглядели доисторические красотки5
Кардашьян напугала фанатов «подкожным» ожерельем2
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
07:02
Детки, подавшие на родителей в суд
Дети
05:24
Знаменитости, у которых есть звездные двойники
Звёзды
04:46
Звездные дедушки с внуками и внучками
Звёзды Дети
04:42
Самые громкие расставания 2018 года
Звёзды Любовь
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
02:36
Знаменитости без грима и фотошопа
Звёзды Красота
00:40
Хирург рассказал об операциях на лице Варнавы
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение