Ещё
Итальянские обувщики увлеклись японскими субкультурами
Далее:
Читайте также:
Ещё

Итальянские обувщики увлеклись японскими субкультурами 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Итальянская обувная компания Premiata представила новую рекламную кампанию, навеянную Токио и японскими молодежными субкультурами. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в среду, 29 августа.
Несмотря на аффектированно мрачный, почти исключительно черный гардероб, герои кампании сезона осень-зима 2018-2019 — так называемые «японские янки», представители рок-н-ролльной японской субкультуры — ярко выделяются на фоне ночных улиц мегаполиса и старинного токийского храма. Мужчины-босодзоку («кланы скорости») и девушки-сукебан («женщина-босс») демонстрируют обувь из первой, классической линии бренда Premiata, в том числе байкерские ботинки на толстой подошве, мужские чоперы из состаренной замши и женские остроносые лоферы на каблуке из полупрозрачного пластика.
Летом 2018 года московский концептуальный магазин Leform совместно с креативным директором итальянского бренда обуви Premiata Грациано Мацца выпустил лимитированную линию кроссовок. Две модели-унисекс, кроссовки на высокой подошве Zac Zac и повседневные кеды Andy, выполнены из плотной кожи в сине-красно-белых цветах — оттенках российского триколора и флагов нескольких других стран-участниц чемпионата мира по футболу.
Последние новости
Выявлен новый признак скорой смерти Названы самые популярные уродливые вещи Появилось видео с отдыха Путина
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я завела второго мужа»17
Звезды, заплатившие за славу смертью6
Что не так с девушками известных мужчин48
Как выглядели доисторические красотки5
Кардашьян напугала фанатов «подкожным» ожерельем2
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
07:02
Детки, подавшие на родителей в суд
Дети
05:24
Знаменитости, у которых есть звездные двойники
Звёзды
04:46
Звездные дедушки с внуками и внучками
Звёзды Дети
04:42
Самые громкие расставания 2018 года
Звёзды Любовь
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
02:36
Знаменитости без грима и фотошопа
Звёзды Красота
00:40
Хирург рассказал об операциях на лице Варнавы
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение